Про завершення досудового розслідування повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Пропагандиста обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, виправдовуванні російської агресії проти нашої країни та незаконному перетині державного кордону України.

За даними слідства, Корчевніков поширював заяви на підтримку війни Росії проти України. Під час виступів у медіа і публікаціях у соціальних мережах він виправдовував російське вторгнення, підтримував окупацію українських територій та дискредитував українську владу. Для просування кремлівських наративів пропагандист використовував релігійну тематику.

Також слідчі встановили, що у 2022-2023 роках Корчевніков кілька разів їздив на окуповані Росією території України. За даними СБУ, він робив це незаконно, порушуючи правила перетину українського кордону.

Обвинувальний акт проти Бориса Корчевнікова скерували до суду / Фото Офісі Генерального прокурора України

Борис Коречніков живе в Росії, тому українські правоохоронці вживають заходів для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що він свого часу здобув популярність завдяки серіалу "Кадети", показ якого заборонений в Україні.