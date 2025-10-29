Винник, який рідко з'являється на публіці, несподівано показався в обіймах Данилка
- Олег Винник зустрівся з Андрієм Данилком у Берліні під час концерту Вєрки Сердючки, що проходив у рамках європейського туру на підтримку України.
- Винник проживає в Німеччині.
Олег Винник зустрівся з Андрієм Данилком. Це відбулося в Берліні, Німеччина.
Саме там 28 жовтня Вєрка Сердючка, яка є сценічним образом Андрія Данилка, виступала в рамках свого європейського туру на підтримку України. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Винника.
Цікаво Шостий концерт у Палаці спорту: Пивоваров встановив рекорд, обігнавши "Океан Ельзи"
Концерт Вєрки Сердючки пройшов в Uber Eats Music Hall, куди завітав Олег Винник. Він там особисто зустрівся з Андрієм Данилком і вже показав відео з їхньої зустрічі.
У ролику Винник сказав, що Вєрка Сердючка – forever (назавжди – 24 Канал), а Данилко підтримав його слова.
Андрій Данилко та Олег Винник: дивіться відео онлайн
Блогер Богдан Беспалов на своєму телеграм-каналі також показав ролик з того концерту. У відео видно, що Винника багато хто з відвідувачів впізнав, тож він робив фото та відео з фанатами.
Вас також може зацікавити Українською мовою: Вєрка Сердючка запрем'єрила нову пісню на концерті в Празі
Що відомо про життя Винника за кордоном?
- До Берліна співак виїхав на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він пояснював, що зробив це законно, бо має статус резидента Німеччини понад 20 років.
- Винник стверджував, що живе в Німеччині вже 25 років, а з 2000 року не має внутрішнього українського паспорта.
- Після виїзду з України у 2022 році він тривалий час ніяк не коментував війну. Лише влітку 2023 року артист дав інтерв'ю, де висловив свою позицію. За словами Винника, він не знав, що сказати українцям, бо вважав, що його ніхто не слухатиме, адже він за кордоном.
- У 2024 році виконавець оголосив про повернення на сцену і згодом виступив у Празі. Щоправда, все минуло не без скандалів. Річ у тім, що Винник на концерті співав російською, що обурило українців. Раніше він запевняв, що не виконуватиме пісні мовою країни-терористки.