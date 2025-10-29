Винник, который редко появляется на публике, неожиданно показался в объятиях Данилко

Олег Винник встретился с Андреем Данилко. Это произошло в Берлине, Германия.

Именно там 28 октября Верка Сердючка, которая является сценическим образом Андрея Данилко, выступала в рамках своего европейского тура в поддержку Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Винника.

Концерт Верки Сердючки прошел в Uber Eats Music Hall, куда пришел Олег Винник. Он там лично встретился с Андреем Данилко и уже показал видео с их встречи.

В ролике Винник сказал, что Верка Сердючка – forever (навсегда – 24 Канал), а Данилко поддержал его слова.

Андрей Данилко и Олег Винник: смотрите видео онлайн

Блогер Богдан Беспалов на своем телеграмм-канале также показал ролик с того концерта. В видео видно, что Винника многие из посетителей узнали, поэтому он делал фото и видео с фанатами.

Что известно о жизни Винника за рубежом?