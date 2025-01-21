Помер музикант та засновник вокального ансамблю "Джаз-хорал" Олександр Гебель

21 січня на 75-му році життя помер музикант Олександр Гебель. Чоловік довгий час боровся з важкою хворобою.

Про смерть Олександра Гебеля на своїй фейсбук-сторінці написала його сестра Лариса, передає 24 Канал. Коли й де відбудеться похорон, вона наразі не повідомила.

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В управлінні культури Кривого Рогу зазначили, що Гебель був видатним митцем, педагогом та культурним діячем, який присвятив своє життя "джазу та вихованню молодих талантів".

Музикант народився 16 листопада 1950 року у Казахстані – у місті Караганда, однак велику частину свого творчого життя він присвятив Україні, зокрема Кривому Рогу. Олександр Гебель був засновником першого дитячого джазового оркестру у місті, вокального ансамблю "Джаз-хорал", диксиленду.

З 1987 до 1996 року він організовував джазові фестивалі "Горизонти джазу". Крім того, був заслуженим працівником культури України та натхненником для багатьох українських джазових колективів.

Завдяки Олександру Гебелю Україна стала впізнаваною на джазовій мапі світу. Його дитячі оркестри вражали "дорослим" звучанням, а ансамбль "Джаз-хорал" отримав визнання як у межах СРСР, так і далеко за його межами. У 1990-х колективи під його керівництвом ставали окрасою провідних європейських фестивалів. Ми пам'ятатимемо Олександра Робертовича не лише як блискучого музиканта та аранжувальника, але і як людину, що своєю самовідданістю та любов'ю до мистецтва виховала покоління джазових музикантів,

– йдеться у дописі управління культури Кривого Рогу.

Олексій Коган відреагував на смерть Гебеля

Український ведучий Олексій Коган також написав про смерть Олександра Гебеля у своєму фейсбуці, зазначивши, що музикант був його добрим другом.

Саня був одним із тих, завдяки кому джаз почав бути невід'ємною частиною музичного життя в Кривому Розі. Пам'ять зберігає безліч історій, пов'язаних із фестивалями та концертами. І в цих історіях – Саня. Енергійний, іноді усміхнений, закоханий у своїх виконавців і справжню музику,

– написав Коган.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Олександра Гебеля.