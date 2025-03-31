Злам стався раптово, – лідер проєкту МУР про те, як почав популяризувати українську культуру

Лідер культурного проєкту МУР Олександр Хоменко поділився, як став популяризатором української культури. Він не приховує, що раніше був російськомовним та захоплювався російською літературою.

За словами Хоменка, популяризувати українську культуру вдається, оскільки "немає зверхнього ставлення до людей". Про це він розповів в розмові, що відбулася в рамках проєкту "Інтерв'ю24", інформує Show 24.

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Олександр Хоменко зазначив, що деякі люди дивуються: "Як можна не знати, хто така Ольга Кобилянська?". Однак вони не допускають того, що "інші можуть не знати навіть тих речей, які здаються базовими".

Я можу уявити, як, живучи в Києві, можна не розуміти, чому українська література крута. Чому цим можна не цікавитись, коли молодий. Чому все ще, бл*ть, можна слухати російську музику. Головне – вчасно свідомо прокинутися. У моєму житті цей злам стався дуже раптово,

– зізнався Хоменко.

Олександр Хоменко провів в окупації 47 днів

Річ у тім, що лідер культурного проєкту МУР 47 днів просидів в окупації й зрозумів, що "російська література до добра не доводить". Водночас додає, що "насправді зрозумів це ще в перший день війни".

Можливо, прозвучить казково, по-дурному, але прокинувся о 5-й ранку від вибухів і написав пост, що російські танки їдуть там, де є російські друковані видання. Тоді мені було дуже соромно і дуже боляче. Я казав, що більше ніколи не вийду на сцену, розповідаючи про письменників цієї йо**ної, бл*ть, держави-гній,

– додав він.

Важливо! Повне інтерв'ю з лідером культурного проєкту МУР Олександром Хоменком читайте за посиланням.

Коли Олександр Хоменко вийшов з окупації, то усвідомив, що багато робив для російської культури, тому тепер повинен робити більше для української, а не просто сказати: "Ну, більше так не буду".

"Хоча б вивчати, щоб викупити провину. Тобто першочергово були думки: "Я маю якось реабілітуватися". І лише потім по-справжньому зацікавився.", – додав Олександр Хоменко.