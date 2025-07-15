Непростий шлях до щастя: як починалася історія кохання Олександра та Катерини Усиків

Про родину Олександра Усика чули чи не всі його прихильники. Чемпіон світу у надважкій вазі часто повторює: його головне натхнення – це його рідні. І найперше – дружина Катерина, яка вже майже двадцять років поруч.

Але як усе починалося? Якою була історія кохання Катерини та Олександра Усиків? Про це далі читайте в матеріалі Show 24.

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Знайомство з майбутньою дружиною Усик пригадує з посмішкою. Йому тоді було 15, а Катерині – майже 14. Для неї це була просто дружба і вона взагалі не замислювалася про стосунки, бо була ще зовсім дитиною.

А от Олександр з першої зустрічі знав, що хоче, аби ця дівчина колись стала його дружиною. І одного разу вирішив ризикнути: перед боєм на чемпіонаті Криму у 2003 році запропонував Катерині піти на прогулянку, якщо переможе. Вона тоді відповіла без особливого ентузіазму: мовляв, спершу виграй.

Хоча перемогу в тому бою Олександрові так і не віддали, зате він отримав премію від старшого товариша – цілих 200 гривень, що на той час були доволі солідною сумою. З цих грошей хлопець купив одну троянду за 5 гривень і таки запросив Катерину на побачення.

Він тоді був нижчий за мене. Подарував ту троянду… Мені стало його шкода. Думаю: ну добре, давай,

– згадувала дружина боксера.

Олександр та Катерина Усики в юності / Фото з їхніх соцмереж

Перший поцілунок пари трапився біля річки, і, як жартома казав Усик, саме Катерина навчила його цілуватися.

Та не все було безхмарно. Через три роки стосунків Катерина вирішила їх припинити. За її словами, Усик на той момент поводився не найкращим чином. Усик, як сам визнавав, тоді "вхопив зірку": у 19 став бронзовим призером чемпіонату Європи, отримав звання майстра спорту міжнародного класу, премію, підвищення зарплати… І саме це похитнуло їхні стосунки.

Саня був моєю першою любов'ю, що приносить страждання. Він поводився просто жахливо. Таке враження, що він мої всі органи перевіряв, чи є вони, чи нема. Мені в душі було погано від цих стосунків,

– зізнавалася Катерина.

Понад рік вони не спілкувалися. Дівчина навіть мала стосунки з іншими хлопцями.

Втім, життя розставило все на свої місця. Через деякий час пара знову почала спілкуватися, а вже у 2009 році – одружилася. Причому весілля влаштували спонтанно.

Ми планували весілля і раніше. Але коли я приїхав після чемпіонату світу, все дуже швидко сталося – буквально за тиждень. Дружина вже була вагітна, тому довелося прискоритися. Швидко зробили весілля, спонтанно, але дуже круто вийшло – з друзями та близькими,

– розповідав Усик.

Катерина та Олександр Усики в молодості / Фото з їхніх соцмереж

Сьогодні подружжя виховує чотирьох дітей: доньку Єлизавету, синів Кирила та Михайла, а минулого року в родині з'явилася молодша донечка – Марійка. Цієї осені Усики святкуватимуть 16-ту річницю шлюбу.

Напередодні наша редакція писала про те, як Катерина Усик підтримує коханого під час боїв і як на це реагують в мережі.

Це одна з тих історій, де після злетів та помилок закохані все одно залишаються разом – міцніші, досвідченіші та по-справжньому щасливі.