Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка. Що відомо про скандал – у матеріалі.

Що Олена Мандзюк сказала на подкасті у Василя Тимошенка?

Олена Мандзюк розповіла, що отримує багато образ у свій бік від харків'ян. Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення блогерка часто їздила в Харків і область з гуманітарною допомогою.

Мої слова часто вирізають з контексту. І мені дуже образливо. Була відповідь у Threads: я написала, що Харків прекрасне місто. У мене безліч друзів, знайомих є з Харкова. І це ті люди, які стояли в обороні Харкова. Але я написала, що це також місто "ждунів" і "довб**обів". І всі місцеві знають, що це правда,

– сказала жінка.

За словами Мандзюк, коли вона приїжджала з допомогою до Харкова, місцеві говорили, що чекали на Росію. Водночас блогерка зазначила, що це одне з найгарніших міст, які вона бачила у житті.

Але те, що там є люди, які чекають Росію… Так само і в Хмельницькому моєму є люди, які чекають Росію. Мені дуже образливо, тому що моє повідомлення не показали, вирізали останнє речення і рознесли соціальними мережами. Мені дуже сумно, тому що коли місто й область окуповували, більшість місцевих повиїжджали, а я кожного тижня "ф*гачила" по тисячі кілометрів, щоб допомогти тим, хто залишився,

– зазначила Олена.

Попри це, блогерка наголосила, що любить Харків і харків'ян. Олена також підкреслила, що не може назвати відсоток проросійських людей у місті, адже не проводила соціологічне опитування.

Скільки місцевих людей не саме з Харкова, а з Харківської області здавали своїх сусідів, яких розстрілювали й вбивали. Ці історії тобі особисто всі розповідають при зустрічі. Але це по всій території України є. Не варто цього відкидати, але й варто про це пам'ятати та розуміти,

– додала Мандзюк.

Олена Мандзюк на подкасті у Василя Тимошенка: дивіться відео онлайн

Як на заяву Олени Мандзюк відреагували у мережі?

Чимало людей критикують Олену Мандзюк за заяву про "харківських ждунів" і зазначають, що в різних містах України є люди, які чекають на Росію. Українці також підкреслюють, що Харків ніколи не був під окупацією.

Співак Володимир Дантес: "Як харків'янин не розумію, коли люди дозволяють розповідати про харківських "ждунів", особливо коли ти не з цього міста. А потім говорити, що обожнюєш харків'ян".

Блогер Женя Білозеров: "Харків ніколи не був в окупації. На жаль, "ждуни" є всюди. Як в Києві, Львові, чи то у вашому рідному Хмельницькому. Але це не робить його "містом ждунів і довб**бів".

Як Олена Мандзюк відреагувала на критику?

Олена Мандзюк уже відреагувала на критику після виходу подкасту в Threads. Блогерка зазначила, що її слова вирвали з контексту. Жінка, зокрема, наголосила, що не говорила про те, що Харків був під окупацією.

Переважно всі коментарі та погрози мені написані знову мовою терористів. Люди захищають тих, хто чекає та притягує Росію разом з війною, вбивствами та терором в Україну, і накидаються на українців, які підтримують ЗСУ, захищають українську ідентичність та працюють зі всіх сил, щоб допомогти тим, хто постраждав,

– написала блогерка.

Коротко про Олену Мандзюк