Олександр Кварта пояснив, чим займається у ЗСУ, та відреагував на порівняння з Козловським

Зірка шоу "Україна має талант" Олександр Кварта розповів про службу у Збройних Силах України та пояснив, чим займається у складі військового підрозділу.

Про це артист розповів у новому випуску подкасту "СучУкрМуз". І, крім того, відреагував на порівняння з іншим артистом Віталієм Козловським.

Про те, що Олександр Кварта долучився до лав ЗСУ, стало відомо влітку цього року. Згодом він повідомив, що служить в Окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького, де продовжує займатися музичною діяльністю.

Останнім часом артист стикається з критикою через закордонні поїздки та виступи під час служби. Деякі люди навіть порівнюють його з Віталієм Козловським. В інтерв'ю Кварта відреагував на такі закиди та пояснив, чому не погоджується з цим порівнянням. Артист наголосив, що досі є чинним військовослужбовцем, на відміну від Козловського, якого звільнили в запас.

Те, що у вас не вкладається в голові, що солдат ЗСУ може співати й бути за кордоном, – це ваші проблеми. У мене є свої завдання, свої командири, які відправляють мене на ці завдання. Ця жаб'яча давка не робить честі вам,

– заявив Олександр.

Також Кварта пояснив, що під час поїздок за кордон не лише виступає, а й купує та привозить автомобілі для потреб свого підрозділу. За його словами, нещодавно він доставив із Парижа бус, який зараз прямує до військової частини. Раніше артист привіз із Лондона Volkswagen T5, а на Новий рік – Mitsubishi L200.

Крім того, Олександр Кварта розповів, що підтримує українських військових ще з 2014 року. Він приїжджав до захисників, виконував для них пісні, щоб підняти настрій, а також привозив гуманітарну допомогу.

Інтерв'ю з Олександром Квартою: дивіться відео онлайн

Раніше український актор Денис Капустін, який знімався у фільмі "Кіллхаус", також розповів про службу в ЗСУ та пояснив своє рішення мобілізуватися.