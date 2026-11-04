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Зірка "Кіллхаусу" Денис Капустін відверто розповів про службу на фронті та як вона його змінила

Софія Хомишин
Денис Капустін відверто розповів про службу на фронті та як вона його змінила

Денис Капустін / Фото з інстаграм-сторінки kapustinden_

Український актор і режисер Денис Капустін після зйомок у воєнному фільмі "Кіллхаус" пішов добровольцем до ЗСУ. Зараз військовослужбовець нищить ворога на посаді оператора важких бомберів.

Про власне рішення змінити знімальний майданчик на службу в Силах оборони та роботу на передовій Денис Капустін щиро розповів в інтерв'ю NV.

 
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Цікаво, що у стрічці "Кіллхаус" він якраз грав командира ударних БпЛА. Готуючись до ролі, актор учився поводитися зі зброєю та керувати FPV-безпілотниками. Щойно робота над фільмом закінчилася – Денис пішов до війська.

Це був єдиний гідний вчинок, який мені лишався. Як я не дивився на якісь інші можливості – шукати роботу з бронюванням, виїжджати за кордон, ховатися вдома – варіанти є, але вони мені не подобаються. Виходить, що лишився тільки цей.– пояснив свій вибір захисник.

Денис Капустін / Фото з інстаграм-сторінки kapustinden_

Важливу роль відіграли й події в його близькому оточенні. Друг актора Нікон Федотов зник безвісти під час війни, а колега та боєць «Азову» Олексій Самойленко загинув на фронті.

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Зараз Денис працює з важкими бомберами: допомагає виявляти та уражати ворожі позиції, а також доставляє необхідне забезпечення піхотинцям на передовій. Військовий каже, що триматися в найважчі моменти найбільше допомагають побратими.

Дуже допомагає справлятися братерство і побратимство. Бо не тільки я, я теж чув від інших хлопців цю фразу: напевно, в цивільному житті ми б не перетиналися і не тусили. Ну, дійсно, там люди з різних міст, верств, просто з різних тусовок. А тут ми об'єднані певними обставинами– поділився боєць.

Служба помітно вплинула на характер та сприйняття життя актора. Денис зізнався, що став частіше лаятися, більше цінувати буденні речі та переосмислив стосунки з рідними людьми.

З початку своєї служби помітив, що дуже ціную своїх друзів, ціную своїх близьких. Якось між нами з’явилося більше дистанції, але зріс мій рівень ніжності й любові до них– зауважив Капустін.

І додав, що щиро хоче знову творити на театральній сцені та в кіно, але не ціною швидкого звільнення з війська.

До слова, нещодавно Денис Капустін зробив важливий крок і в особистому житті – одружився з відомою українською акторкою.

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