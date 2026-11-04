Звезда "Киллхауса" Денис Капустин откровенно рассказал о службе на фронте и о том, как она его изменила

О своем решении сменить съемочную площадку на службу в Силах обороны и работу на передовой Денис Капустин искренне рассказал в интервью NV.

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Интересно, что в фильме "Киллхаус" он как раз играл командира ударных БПЛА. Готовясь к роли, актер учился обращаться с оружием и управлять FPV-беспилотниками. После того как работа над фильмом закончилась – Денис пошел в армию.

Это был единственный достойный поступок, который мне оставался. Как бы я ни рассматривал другие возможности – искать работу с бронированием, уезжать за границу, прятаться дома – варианты есть, но они мне не нравятся. Получается, остался только этот.– объяснил свой выбор защитник.

Денис Капустин / Фото с инстаграм-страницы kapustinden_

Важную роль сыграли и события в его ближайшем окружении. Друг актера Никон Федотов пропал без вести во время войны, а коллега и боец "Азова" Алексей Самойленко погиб на фронте.

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Сейчас Денис работает с тяжелыми бомберами: помогает выявлять и поражать вражеские позиции, а также доставляет необходимое снабжение пехотинцам на передовой. Военный говорит, что держаться в самые тяжелые моменты больше всего помогают побратимы.

Очень помогает справляться братство и товарищество. Ведь не только я, я тоже слышал от других ребят эту фразу: наверное, в гражданской жизни мы бы не пересеклись и не тусовались. Ну, действительно, там люди из разных городов, слоев общества, просто из разных кругов. А здесь нас объединяют определенные обстоятельства– поделился боец.

Служба заметно повлияла на характер и восприятие жизни актера. Денис признался, что стал чаще ругаться, больше ценить повседневные вещи и переосмыслил отношения с родными людьми.

С самого начала службы я заметил, что очень ценю своих друзей, ценю своих близких. Между нами появилось больше дистанции, но вырос мой уровень нежности и любви к ним– отметил Капустин.

Он добавил, что искренне хочет снова творить на театральной сцене и в кино, но не ценой скорого увольнения из армии.

К слову, недавно Денис Капустин сделал важный шаг и в личной жизни – женился на известной украинской актрисе.