Олександру Педану – 44: де зараз зірка "Підйому" і чим займається

24 березня свій день народження відзначає Олександр Педан – цього року йому виповнилося 44 роки.

За цей час він досяг вагомих результатів у телевізійній кар'єрі та зміг побудувати міцну родину. Разом із дружиною шоумен уже відсвяткував 22 роки шлюбу й виховує двох дітей. Яким був шлях Педана до успіху, що відомо про його особисте життя та чим він займається сьогодні – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Олександр Педан народився та виріс у Хмельницькому. Саме там досі живе його родина – мама, брати та близькі. З дитинства він займався творчістю. Зокрема, близько 11 років Педан присвятив народним танцям. Не дивно, адже його батько, Сергій Педан, очолює відомий ансамбль танцю "Поділля" при Хмельницькому державному центрі естетичного виховання молоді.

Олександр Педан займався народними танцями / Скриншот з відео

В Олександра також є двоє старших братів – Андрій та Віталій. Мама телеведучого, Валентина Миколаївна, викладачка в університеті.

У старших класах Педан захопився КВК. Вищу освіту він здобув у Хмельницькому національному університет. Педан грав у різних командах і поступово набував сценічного досвіду. Перший серйозний прорив стався у 2006 році, коли Олександр став ведучим української версії Comedy Club Ua. Уже за два роки він приєднався до ранкового шоу "Підйом", де працював разом із Сергієм Притулою та Ольгою Фреймут. Це тріо швидко стало одним із найуспішніших на українському телебаченні, а сам Педан отримав широку популярність.

Сергій Притула, Ольга Фреймут і Олександр Педан / Фото з фейсбуку

Сьогодні досвід Олександра на телебаченні перевищує 25 років. За роки роботи телеведучий став обличчям багатьох розважальних форматів. Серед найвідоміших проєктів: "Педан-Притула Шоу", "Інтуїція", "Серця трьох", "Екси", "Хто зверху?".

Що відомо про особисте життя Олександра Педана?

Майбутню дружину Інну Олександр зустрів ще у середині 90-х – під час міського чемпіонату КВК у Хмельницькому. Ближче пара зблизилася вже під час навчання в університеті. Згодом це студентське спілкування переросло у міцну сім'ю.

Олександр та Інна Педани / Фото з інстаграм-сторінки телеведучого

Подружжя виховує двох дітей: доньку Валерію, яка навчається в Українському католицькому університеті та сина Марка, який ще школяр Педан неодноразово наголошував, що головою міцних стосунків вважає повагу, підтримку, любов і спільні цінності.

Олександр Педан з дружиною та сином / Фото з інстаграму телеведучого

Олександр Педан з донькою / Фото з інстаграму Лєри

Чим займається зараз Олександр Педан?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії телеведучий разом із родиною тимчасово переїхав до Хмельницького. Про це Олександр розповів в проєкті "Міста" для телеканалу "ДІМ". Він активно долучився до суспільно важливих ініціатив: працював в інформаційному просторі, з колегами виступав для переселенців, створював соціальні та освітні проєкти. Серед них: "Знай своїх" – про волонтерів і громадських діячів, "УніверCheck", "КоледжCheck", "Історії не з підручників" – про освіту в Україні. Також Педан запустив подкаст "Кажуть". Окремим напрямком стала благодійність: він є співзасновником фонду "Друге дихання UA", який допомагає військовим із протезами через спорт і реабілітацію. Крім того, разом із дружиною Олександр віднедавна веде сімейний подкаст "Кажуть! Брешуть?", у якому спілкується зі зірковими парами.

Олександр Педан / Фото з інстаграму телеведучого

Цікаво, що телеведучий не зупиняється на досягнутому – зараз він здобуває другу вищу освіту за спеціальністю "публічне управління". В інтерв'ю для "РБК-Україна" Олександр пояснив, що, це потрібно для того, щоб краще розуміти взаємодію між державою, бізнесом і громадським сектором.