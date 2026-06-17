Не віриться, – Олександр Педан випустився з університету разом із донькою

Олександр Педан разом із донькою закінчив Український католицький університет: він отримав диплом магістра, а 21-річна Валерія – бакалавра.

Радісною новиною телеведучий поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Він показав радісні фото з донькою після вручення дипломів та поділився емоціями.

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Так, цього літа Олександр закінчив магістратуру Українського католицького університету за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", а Валерія навчалася в УКУ на спеціальності "Соціологія".

Не віриться, що 4 роки тому все тільки починалося. Тепер із Лєрою ми обоє випускники. Дякуємо УКУ за досвід, знання та людей, яких зустріли на цьому шлях,

– написав Педан.

Чому Олександр Педан вирішив здобути другу вищу освіту?

Телеведучий розповів, що знову пішов навчатися, щоб краще зрозуміти, як працюють держава, бізнес і громадський сектор та як вони пов’язані між собою.

Він казав, що навчання для нього стало своєрідною відпусткою: раз на місяць Олександр на кілька днів відключався від справ і їздив на заняття до Львова.

Відомо, що раніше Педан уже здобув економічну освіту в Хмельницькому національному університеті.