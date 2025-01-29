Хто був першим представником України на Євробаченні та де він зараз

Олександр Пономарьов – народний артист України, який вперше представив нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення у 2003 році. Попри те, що перемоги він тоді не здобув, однак здійснив творчий прорив.

Пономарьов родом із Хмельницького. У дитинстві захоплювався собаками та кінологією, а до 18 років займався боксом. Під час одного з поєдинків отримав сильний удар у голову через який почались проблеми із зором. Лікар порекомендував "зав'язати" з цим видом спорту, тому Олександр пішов на такий крок. Що відомо про участь у Євробаченні, чому приховує особисте життя та де Пономарьов зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Співоча кар'єра та Євробачення

Талант хлопця помітила матір, однак батьки не мали достатньо грошей для того, щоб оплатити музичну школу. Перше фортепіано майбутній артист отримав під час закінчення восьмого класу, а до того часу грав у дворі на гітарі.

Олександр Пономарьов у молоді роки / Фото з інстаграму артиста

Пізніше вступив до Хмельницького музичного училища, а згодом продовжив навчання у Львівському музичному інституті імені М. В. Лисенка. У 90-ті роки Олександр почав брати активну участь у різних співочих конкурсах і фестивалях. Завдяки проєктам "Червона рута-93", "Ялта-96", "Таврійські ігри" співак не просто почав здобувати популярність, а й перебрався до Києва та перевівся до Національної музичної академії.

Уже в 1996 році вийшов перший альбом виконавця – "З ранку до ночі", а за рік – другий альбом "Перша та остання любов".

Олександр Пономарьов – "Сірооке кохання" / "З ранку до ночі": дивіться відео онлайн

У 1998 році Олександр отримує звання заслуженого артиста України. Цікаво, що на той час, співак був наймолодшим, хто отримав таке визнання.

Пономарьова навіть запрошували працювати до Росії, однак він відмовлявся і продовжував працювати та розвивати українську музику. Кожен наступний рік для виконавця ставав все успішнішим. У 2003 році він став першим представником України на Євробаченні, яке проходило в Латвії. Тоді співак посів 14-ту сходинку.

Олександр Пономарьов – Hasta La Vista: дивіться відео онлайн

У 2006 році Олександр випустив один із найпопулярніших альбомів – "Я люблю тільки тебе" і отримав звання народного артиста. З 2005 до 2007 вів кулінарну програму "Смачна країна", а за декілька років став тренером у кількох сезонах проєкту "Голос країни".

Особисте життя

Пономарьов тричі одружений. Першою дружиною була Олена Мозгова. У пари є спільна донька Євгенія, але Олександр прийняв за доньку дитину продюсерки від попередніх стосунків – Зою.

Олександр Пономарьов із донькою / Фото з інстаграму артиста

У 2006 році Пономарьов зіграв весілля з Вікторією Мартинюк, яка народила сина. Через 5 років спільного життя пара розлучилась.

Олександр Пономарьов із сином / Фото з інстаграму співака

Після двох невдалих шлюбів Олександр перестав публічно коментувати особисте життя. У 2023 році співак натякнув, що перебуває у нових щасливих стосунках. А вже у січні цього року Юрій Горбунов розповів, що його друг вже 10 років у шлюбі.

У Саші є дружина. Вона вже понад 10 років у нього. Це все, що я скажу,

– поділився Горбунов.

Одного разу артисту навіть "приписали" роман із Марією Яремчук. Дехто навіть написав, що Пономарьов є нібито батьком новонародженої дитини співачки. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Виявилось, що виконавець став хрещеним батьком для малечі. А от дружина Олександра поставилась з гумором до того, що її чоловіка покрили плітками.

Де зараз Олександр Пономарьов

Усім відомо, що співак займає проукраїнську позицію та засуджує російську агресію. На початку повномасштабного вторгнення Пономарьов об'єднав українських артистів і створив хіт "Україна переможе", який на ютубі зібрав понад 36 мільйонів переглядів.

Олександр Пономарьов, Хома, Тополя, Кошовий, Ткач, Чорний – "Україна переможе": дивіться відео онлайн

Артист часто бере участь у благодійних заходах і збирає гроші на підтримку України та військових. Нещодавно Олександр і Михайло Хома (Дзідзьо) анонсували весняний тур "Україна переможе", який спрямований на підтримку ЗСУ.

Пономарьов і Хома анонсували тур містами України / Фото з інстаграму артистів

У 2024 році співаки зібрали 3 мільйони гривень, передали автівки для ССО та 35-ї окремої бригади морської піхоти та 2 000 новорічних подарунків для діток ВПО. А завдяки аукціону, який провели під час концерту у Львові, передали 83 дрони для 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, для "Шершнів Довбуша" та для 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Зазначимо й те, що Пономарьов має вокальну академію. Нещодавно там відбувся 50-й ювілейний дорослий інтенсив.