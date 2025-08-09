Співак Олександр Пономарьов вперше розповів, що його студія, де записувалось безліч артистів, вже не працює. Тож артист зізнався, що приносить йому зараз дохід.

Про втрату свого бізнесу співак повідомив у коментарі ТСН.ua, передає Show 24. Він пояснив, чому його студія більше не функціонує.

До слова Завжди мріяв про сім'ю: скільки разів був одружений Олександр Пономарьов і хто його кохана зараз

"Наша студія "З ранку до ночі", на якій записувалися майже всі артисти, поки зупинила свою роботу і не функціонує. Тому що хлопці, які на ній працювали, або служать у війську, або виїхали за кордон", – розповів Олександр Пономарьов.

Артист розповів, що під час повномасштабної війни заробляє на корпоративах та виплатах за прослуховування його пісень.

Що ж до заробітків, я отримую авторські виплати, у мене є свій YouTube-канал, також іноді корпоративні концерти. Звісно, їх стало набагато менше, але я не жаліюся, бо зараз всім важко,

– сказав Пономарьов.

Олександр Пономарьов також розповів про його власну Вокальну Академію, якій цього року виповнюється 10 років. Та співак зазначив, що вона не приносить прибутку.

"Сказати, що я на цьому щось заробляю, я не можу, бо цей бізнес виходить приблизно в нуль. І мене це влаштовує. Зараз Академії вже 10 років, але перші чотири я постійно її фінансував. В середньому виходило десь чотири тисячі доларів на місяць. Але для мене це ніколи не було бізнесом, скоріше, душевний порив. Це місце для дітей і дорослих, де вони вчаться розкривати свій талант", – поділився Пономарьов.

Нагадаємо, раніше Олександр Пономарьов заперечив, що втретє одружився. Однак підтвердив, що справді перебуває у стосунках, що тривають вже кілька років. Та зараз Пономарьов хотів би тримати особисте життя поза камерами.