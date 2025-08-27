Олена Мозгова зізналась, чи дійсно зрадила Олександра Пономарьова
- Олена Мозгова заявила, що фізичної зради в її шлюбі з Олександром Пономарьовим не було.
- Вона розповіла, що платонічні відносини з іншою людиною дали їй сили розірвати стосунки з Пономарьовим.
Продюсерка Олена Мозгова дала відверте інтерв'ю, де поділилась подробицями особистого життя. Вона заговорила й про шлюб зі співаком Олександром Пономарьовим.
Мозгова, зокрема, зізналась, чи дійсно зраджувала Пономарьова. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
Не пропустіть Олена Мозгова заявила, що пережила фізичне насильство у шлюбі з Пономарьовим
Олена Мозгова заявила, що фізичної зради з її боку не було.
Просто людина почала на мене звертати увагу. Я взагалі спочатку не зрозуміла, що так буває, тобто якісь квіти, подарунки. Я не звикла. Саша такого не робив. Квіти він мені не дарував, казав, що це "телячі ніжності" та не треба балувати. Подарунки – так само,
– поділилась вона.
Продюсерка розповіла, що весь час присвячувала роботі, та раптом побачила, що стосунки можуть бути іншими.
Мені здавалось, що я закохалась. Але насправді ці відносини, абсолютно платонічні, наївні й дитячі двох дорослих людей, дали мені сили піти нарешті від Саші й почати все спочатку,
– зізналась Мозгова.
Інтерв'ю з Оленою Мозговою: дивіться відео онлайн
Що говорив Олександр Пономарьов?
Олександр Пономарьов і Олена Мозгова були разом близько 10 років. Раніше народний артист України розповідав, що їхній шлюб розпався через зради з боку жінки.
За словами Олександра, Олена сама зізналась, що зраджувала його.
"У мене відбулося так в житті, що зрадили – я спробував простити, потім ще раз зрадили – я не зміг простити й пішов. Так відбулося. Я Олену поважаю, вдячний їй за дочку, я поважаю її як матір своєї дитини, тому нічого поганого я не хочу говорити про неї", – ділився співак.