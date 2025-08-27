Продюсерка Олена Мозгова дала відверте інтерв'ю, де поділилась подробицями особистого життя. Вона заговорила й про шлюб зі співаком Олександром Пономарьовим.

Мозгова, зокрема, зізналась, чи дійсно зраджувала Пономарьова. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Олена Мозгова заявила, що фізичної зради з її боку не було.

Просто людина почала на мене звертати увагу. Я взагалі спочатку не зрозуміла, що так буває, тобто якісь квіти, подарунки. Я не звикла. Саша такого не робив. Квіти він мені не дарував, казав, що це "телячі ніжності" та не треба балувати. Подарунки – так само,

– поділилась вона.

Продюсерка розповіла, що весь час присвячувала роботі, та раптом побачила, що стосунки можуть бути іншими.

Мені здавалось, що я закохалась. Але насправді ці відносини, абсолютно платонічні, наївні й дитячі двох дорослих людей, дали мені сили піти нарешті від Саші й почати все спочатку,

– зізналась Мозгова.

Інтерв'ю з Оленою Мозговою: дивіться відео онлайн

Що говорив Олександр Пономарьов?