Не оминув символізм: Олександр Рудинський вразив прикрасою на церемонії BAFTA

16 лютого 2025 року відбулась церемонія вручення премії Британської академії телебачення та кіномистецтва (BAFTA) в Лондоні. Кінострічка "Камінь, ножиці, папір", яка розповідає про війну в Україні, здобула перемогу в категорії "Найкращий короткометражний фільм". Олександр Рудинський, який виконав головну роль, розчулив публіку щирою промовою та символічним образом.

Актор для церемонії обрав чорний костюм від українського бренду Cover. Однак не забув додати маленьку річ, яка несла в собі неабиякий сенс, пише Show24.

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Загальний образ Рудинський розбавив золотою мініброшкою "Калина" бренду Guzema Jewelry. Її вартість на офіційному сайті становить 18 тисяч 700 гривень.

Олександр Рудинський одягнув символічну прикрасу на церемонію BAFTA: дивіться відео онлайн

Символізм прикраси полягає в тому, що вона виконана у піксельному стилі, а червоні нитки, які вплетені в неї, нагадають калину або ж краплі крові, що відповідає символізму кривавої війни, яку Росія розв'язала проти України.

До слова, під час вручення Олександр виголосив промову, у якій присвятив нагороду BAFTA загиблому на фронті актору Євгену Світличному.

Я присвячую цю нагороду другові Євгену Світличному, який загинув на війні за 5 днів до старту зйомок. А також всім тим, хто захищає мою країну та робить її незалежною. Дуже дякую BAFTA та Слава Україні!,

– сказав Рудинський.

Коротко про фільм "Камінь, ножиці, папір"