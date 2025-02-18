Актер для церемонии выбрал черный костюм от украинского бренда Cover. Однако не забыл добавить маленькую вещь, которая несла в себе большой смысл, пишет Show24.

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Общий образ Рудинский разбавил золотой мини-брошью "Калина" бренда Guzema Jewelry. Ее стоимость на официальном сайте составляет 18 тысяч 700 гривен.

Александр Рудинский надел символическое украшение на церемонию BAFTA: смотрите видео онлайн

Символизм украшения заключается в том, что оно выполнено в пиксельном стиле, а красные нити, которые вплетены в него, напомнят калину или капли крови, что соответствует символизму кровавой войны, которую Россия развязала против Украины.

К слову, во время вручения Александр произнес речь, в которой посвятил награду BAFTA погибшему на фронте актеру Евгению Светличному.

Я посвящаю эту награду другу Евгению Светличному, который погиб на войне за 5 дней до старта съемок. А также всем тем, кто защищает мою страну и делает ее независимой. Большое спасибо BAFTA и Слава Украине!,

– сказал Рудинский.

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