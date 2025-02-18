Актор для церемонії обрав чорний костюм від українського бренду Cover. Однак не забув додати маленьку річ, яка несла в собі неабиякий сенс, пише Show24.

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Загальний образ Рудинський розбавив золотою мініброшкою "Калина" бренду Guzema Jewelry. Її вартість на офіційному сайті становить 18 тисяч 700 гривень.

Олександр Рудинський одягнув символічну прикрасу на церемонію BAFTA: дивіться відео онлайн

Символізм прикраси полягає в тому, що вона виконана у піксельному стилі, а червоні нитки, які вплетені в неї, нагадають калину або ж краплі крові, що відповідає символізму кривавої війни, яку Росія розв'язала проти України.

До слова, під час вручення Олександр виголосив промову, у якій присвятив нагороду BAFTA загиблому на фронті актору Євгену Світличному.

Я присвячую цю нагороду другові Євгену Світличному, який загинув на війні за 5 днів до старту зйомок. А також всім тим, хто захищає мою країну та робить її незалежною. Дуже дякую BAFTA та Слава Україні!,

– сказав Рудинський.

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