Актор для церемонії обрав чорний костюм від українського бренду Cover. Однак не забув додати маленьку річ, яка несла в собі неабиякий сенс, пише Show24.
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Загальний образ Рудинський розбавив золотою мініброшкою "Калина" бренду Guzema Jewelry. Її вартість на офіційному сайті становить 18 тисяч 700 гривень.
Олександр Рудинський одягнув символічну прикрасу на церемонію BAFTA: дивіться відео онлайн
Символізм прикраси полягає в тому, що вона виконана у піксельному стилі, а червоні нитки, які вплетені в неї, нагадають калину або ж краплі крові, що відповідає символізму кривавої війни, яку Росія розв'язала проти України.
До слова, під час вручення Олександр виголосив промову, у якій присвятив нагороду BAFTA загиблому на фронті актору Євгену Світличному.
Я присвячую цю нагороду другові Євгену Світличному, який загинув на війні за 5 днів до старту зйомок. А також всім тим, хто захищає мою країну та робить її незалежною. Дуже дякую BAFTA та Слава Україні!,
– сказав Рудинський.
Коротко про фільм "Камінь, ножиці, папір"
- Фільм заснований на реальних подіях, які стали частиною трагічної історії повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Головні герої – Іван і його батько працюють у маленькому шпиталі на лінії фронту. Одного разу взвод російських солдатів почав наближатись до їхньої будівлі. Такий розвиток подій змушує героїв зробити важкий вибір, адже їхня головна мета – захистити пацієнтів і самих себе від неминучої небезпеки.
Головну роль – 18-річного Івана – виконав актор Олександр Рудинський. У фільмі знялися й інші відомі українські актори: Сергій Калантай, Юрій Радіонов та інші.