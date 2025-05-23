Після нового інтерв'ю Терена: Інна Бєлєнь публічно "наїхала" на Олександра

Після участі в "Холостяку-13" Інна Бєлєнь та Олександр Терен не змогли зберегти стосунки – їхній роман завершився не лише розривом, а й гучними публічними сварками. Днями Олександр дав нове інтерв'ю, в якому прокоментував свій досвід участі в проєкті, відносини з Інною та причини їхнього конфлікту.

Реакція колишньої не забарилася. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Інни Бєлєнь.

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За словами Бєлєнь, між ними існувала домовленість не виносити приватне в публічний простір. Саме тому вона довго мовчала. Та після останнього інтерв'ю Олександра вирішила порушити тишу. Інна вважає, що була щирою у стосунках, а Олександр порушив їхню домовленість про повагу після проєкту.

Цей стрибок в останній вагон перед новим сезоном. Бо не все ж ще домусолили. І це окей – кожен виживає, як може. В історії цієї людини я – ху*ва. І навіть окей, що це нав'язується аудиторії. І робити з себе жертву теж нормально, начебто. Навіть коли ти чоловік. Домовленість була про повагу. Бо я вважала, що ти вартий поваги. Що все, що було, було по-справжньому. Що людина, за якою я йшла тоді, це ти. Але сьогодні я розумію: та людина і ти зараз – це різні люди. Ти досі повертаєшся туди, де вже всі сторінки давно перегорнуті. Але тобі з цим жити. Щасти тобі в цьому,

– написала вона в інстаграм-сторіс.

Інна Бєлєнь відреагувала на нове інтерв'ю Олександра Терена / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Інни та Олександра після шоу

Фінал 13 сезону "Холостяка", в якому перемогла Інна, вийшов на екрани 27 грудня 2024 року. Та вже за кілька місяців стало відомо, що пара розійшлась. У спільній заяві вони повідомили, що вирішили "йти різними шляхами".

Сьогодні Інна перебуває в нових стосунках і вже показувала коханого публіці. З Олександром вони більше не підтримують зв'язок.

Напередодні наша редакція писала про те, як Терен прокоментував публічну сварку з Інною Бєлєнь.

Нагадаємо, вже цієї осені глядачі побачать 14 сезон реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого стане український актор Тарас Цимбалюк.