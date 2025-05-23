Намагання вирішити були проігноровані, – Терен вперше відверто прокоментував сварку з Бєлєнь

Після розриву Терен вирішив дати розгорнутий коментар про ту їхню сварку. Повідомляє Show24 з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.

Не пропустіть Кейт Міддлтон в елегантному образі здійснила візит до Шотландії разом з чоловіком

Так, Олександр розповів, що після інтерв'ю Інни йому в дірект посипалася хвиля запитань – підписники цікавились його думка про висловлювання дівчини. Терен пояснив, що відчув відповідальність перед своєю аудиторією і вирішив дати публічний коментар. Попередньо він домовився про це з Інною. Та, як каже сам Олександр, його реакція стосувалася не стільки самої дівчини, як Слави Дьоміна, який сказав, що війна в Україні триває три роки.

Дуже цікаво, чому Інна в інтерв'ю може сказати, що в Олександра не дуже добра позиція, що він критикує російськомовних людей. І це нікого не тригерить. Водночас коли я в себе на сторінці даю коментар, що мені не Ок її позиція – це є підставою до критики. Я не сказав, що Інна погана,

– обурився головний герой "Холостяка-13".

Він додав, що більше ніяк не реагував на інтерв'ю Інни, проте дівчина, за його словами, підживлювала публічний конфлікт своїми сторіс з неоднозначними натяками. Олександр заявив, що неодноразово намагався зв'язатися з Бєлєнь, але так і не отримав можливості поговорити з нею напряму.

Мої намагання зв'язатись і вирішити це особисто були проігноровані. Все виносилось в публічне поле одразу, замість того, щоб піти на контакт. Своєї вини я тут не вбачаю,

– наголосив Терен.