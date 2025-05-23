23 травня, 14:35
Намагання вирішити були проігноровані, – Терен вперше відверто прокоментував сварку з Бєлєнь
Основні тези
- Після "Холостяка-13" між Олександром Тереном та Інною Бєлєнь виник публічний конфлікт. Їхня сварка почалася через висловлювання Інни на мовну тему.
- Тепер Олександр розгорнуто прокоментував їхній конфлікт з колишньою дівчиною.
Після "Холостяка-13" між Олександром Тереном та Інною Бєлєнь розгорівся публічний конфлікт, який обговорював весь інтернет. Їхня сварка виникла через інтерв'ю Інни, де вона висловилась про Олександра та війну в Україні.
Після розриву Терен вирішив дати розгорнутий коментар про ту їхню сварку. Повідомляє Show24 з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.
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Інтерв'ю Олександра Терена: дивіться відео онлайн
Що сталося між Олександром Тереном і Інною Бєлєнь
- Сварка між парою почалася після інтерв'ю Інни, де вона висловилась на мовну тему, згадавши Олександра: "Я не дуже розумію людей, які гонять на російськомовних… От у Саші також таке є", – сказала тоді дівчина.
- Після хвилі критики Інна заявила, що її слова перекрутили, і звинуватила чоловіка в тому, що він не захистив її публічно.
- Вже за місяць після публічної сварки стало відомо: Бєлєнь та Терен більше не разом. В спільній заяві вони зазначили, що ухвалили рішення "йти різними дорогами".