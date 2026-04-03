Більше не разом: Олександр Терен уперше назвав причину розриву з новою дівчиною
- Олександр Терен і Катерина Смачило розійшлися після менш ніж трьох місяців стосунків.
Наприкінці 2025 року стало відомо, що головний герой 13 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Олександр Терен вступив у стосунки з Катериною Смачило. Тоді пара разом відвідала концерт "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona" у столичному Палаці спорту.
Однак тепер виявилося, що пара більше не разом. Про це Олександр повідомив в інтерв'ю BLIK.ua і назвав причину розриву.
Стосунки Терена та Смачило завершилися взимку. Пара зустрічалася менше трьох місяців. За словами Олександра, розставання відбулося мирно і без конфліктів.
Було багато різних факторів, ми не розійшлися якось по злому. Все було досить взаємно, ми поговорили спокійно. Зрозуміли, що, напевно, краще зараз на цьому етапі розійтися,
– відверто поділився чоловік.
Він додав, що однією з причин розриву стала увага медіа. Згадки пари в ЗМІ та соцмережах викликали певну напругу і тиск, до якого дівчина не звикла.
Катерина Смачило та Олександр Терен / Фото BLIK.ua
Зараз Терена вільний.
Чесно кажучи, часу взагалі немає, навіть на себе фактично. Бо дуже все розплановано – з однієї події на іншу, плюс акторство, репетиторство. Треба вчити англійською, щоб не тільки зніматися в українських фільмах, а й в інших,
– розповів Олександр Терен.
Що відомо про колишню дівчину Олександра Терена?
- Катерина Смачило є засновницею читацького клубу 1574, авторкою книги "Хто така ця Кіра?" та оглядачкою сучасної української літератури. Про це відомо з її сторінки в інстаграмі.
- Разом із шістьма колегами вона створила серіал-курс з української літератури під назвою "УкрЛіт: як серіал, тільки курс".
- Більше десяти років жінка працювала в сфері політичного та кризового піару. Катерина брала участь у низці європейських ініціатив, пов'язаних із післявоєнною відбудовою України, та співпрацювала з Міністерством юстиції, Верховною Радою, Національним банком, обласними адміністраціями, виборчими кампаніями та іншими проєктами.