Олександр Терен приголомшив змінами в зовнішності: фото після поранення й зараз

Ветеран війни Олександр Терен вразив своїми змінами в зовнішності. Він показав, як виглядав після поранення та в якій формі перебуває зараз.

Терен опублікував фото до і після на своїй сторінці в інстаграмі. Він розповів, як добився такого результату.

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Нещодавно запитали: чому я виставляю часто фото торса? Ну, по-перше, це красиво. Хіба ні? А якщо серйозно, мені важливо й надалі показувати, що людина з інвалідністю може бути сильною, привабливою та сексуальною. І так само важливо показувати, що зміни важливі для кожного,

– пояснив ветеран.

Олександр Терен тренується близько 8 разів на тиждень: він ходить у зал, на бокс та в басейн. Чоловік жартує: "І це ще в мене немає ніг. Не уявляю, що було б, якби вони залишились".

Моє тіло змінюється, стає міцнішим і здоровішим, роблю це насамперед для себе. Я майже не беру участі в змаганнях, мені цікавіші власні цілі та виклики. Я не змагаюся з іншими людьми. Я просто дивлюся на хлопця з першого фото і намагаюся щодня зробити для нього щось хороше,

– додав Терен.

Олександр Терен / Фото з інстаграму ветерана

Олександр наголосив, що немає жодних секретів, як він досягнув сьогоднішньої форми. За словами ветерана, він приділяв багато часу роботі над собою, також важлива дисципліна.

Тож ще раз подивіться на ці фото. Якщо зміни зміг зробити я, то у вас теж точно вийде,

– підсумував він.

Коли Олександр Терен отримав поранення?