"Скрябін" і треки про козаків: 3 найкращі пісні, під які Олександр Усик виходив на ринг

Вже за кілька днів відбудеться довгоочікуваний поєдинок Усик – Дюбуа. Український боксер щоразу обирає особливі композиції, під які проводить тренування, з'являється на пресконференціях чи виходить на ринг.

Show 24 розповість, під які пісні Олександр Усик виходив на ринг найчастіше. Ці патріотичні та глибокі композиції свого часу й навіть досі є його підтримкою та символом на поєдинках.

До слова Перед історичним поєдинком: Артем Пивоваров анонсував спільний трек з Олександром Усиком

Василь Жадан – "Браття"

Під цю пісню Олександр Усик виходив на ринг чи не найчастіше. Тому вона стала своєрідним гімном боксера. Композицію виконує Василь Жадан – український співак, який народився у ромській родині.

Бийте в барабани,

Сурміть що є сили,

Неподільний край наш –

Віче так рішило

Степом вільний вітер

Вихором літає,

Ми ж такі, як вітер,

Кожен козак знає

Степом вільний вітер

Вихором літає,

Ми ж такі, як вітер,

Кожен козак знає...

Вихід Олександра Усика під пісню "Браття": дивіться відео онлайн

"Тінь Сонця" – "Козаки"

Під цю композицію боксер виходив на ринг під час бою на Арені Львів у 2014 році. Його противником тоді був Деніел Брюер.

Раніше Олександр Усик розповідав, що про цю пісню мало хто знав – він почав її використовувати першим. Згодом боксер сказав, що відмовився від неї, бо трек "віддали" збірній з футболу. Натомість лідер гурту "Тінь сонця" ділився, що його погляди з Усиком щодо війни не збігалися.

Їхали козаки, їхали по полю

І лунала пісня про їхнюю долю

Про їхнюю долю, про справжнюю волю

Їхали козаки на конях по полю

Про їхнюю долю, про справжнюю волю

Їхали козаки на конях по полю…

Вихід Олександра Усика під пісню "Козаки": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Сам собі країна"

У бою з поляком Кшиштофом Гловацьки у 2016 Олександр Усик вийшов на ринг під пісню Кузьми Скрябіна у виконанні Олександра Пономарьова. Дружина та мама Андрія Кузьменка дали йому на це дозвіл.

Ми – це країна, її відображення. Все, про що співається в пісні – це і є ми. Кузьма чітко у своїх піснях говорив: "ми – самі собі країна". Що ми робимо, те і є. От мені й сподобалася ця пісня,

– коментував боксер.

На твоїх джинсах американський прапор

На твоїй майці канадське кленове листя

Хто мені скаже, чому я тут народився?

Не твоя вина, що ти батька свого син

Не стидайся, то твоя земля

Не стидайся, то Україна

Добре там є, де нас нема

Стань для батька нормальним сином…

Олександр Пономарьов – "Сам собі країна": слухайте онлайн

Раніше ми розповідали, під які треки найчастіше тренується Олександр Усик. Боксер обирає пісні як українських артистів, так і іноземних виконавців.