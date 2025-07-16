Show 24 расскажет, под какие песни Александр Усик выходил на ринг чаще всего. Эти патриотические и глубокие композиции в свое время и даже до сих пор являются его поддержкой и символом на поединках.

К слову Перед историческим поединком: Артем Пивоваров анонсировал совместный трек с Александром Усиком

Василий Жадан – "Браття"

Под эту песню Александр Усик выходил на ринг едва ли не чаще всего. Поэтому она стала своеобразным гимном боксера. Композицию исполняет Василий Жадан – украинский певец, который родился в ромской семье.

Бийте в барабани,

Сурміть що є сили,

Неподільний край наш –

Віче так рішило

Степом вільний вітер

Вихором літає,

Ми ж такі, як вітер,

Кожен козак знає

Степом вільний вітер

Вихором літає,

Ми ж такі, як вітер,

Кожен козак знає...

Выход Александра Усика под песню "Браття": смотрите видео онлайн

"Тень Солнца" – "Козаки"

Под эту композицию боксер выходил на ринг во время боя на Арене Львов в 2014 году. Его противником тогда был Дэниел Брюэр.

Ранее Александр Усик рассказывал, что об этой песне мало кто знал – он начал ее использовать первым. Впоследствии боксер сказал, что отказался от нее, потому что трек "отдали" сборной по футболу. Зато лидер группы "Тень солнца" делился, что его взгляды с Усиком относительно войны не совпадали.

Їхали козаки, їхали по полю

І лунала пісня про їхнюю долю

Про їхнюю долю, про справжнюю волю

Їхали козаки на конях по полю

Про їхнюю долю, про справжнюю волю

Їхали козаки на конях по полю…

Выход Александра Усика под песню "Козаки": смотрите видео онлайн

"Скрябін" – "Сам собі країна"

В бою с поляком Кшиштофом Гловацки в 2016 Александр Усик вышел на ринг под песню Кузьмы Скрябина в исполнении Александра Пономарева. Жена и мама Андрея Кузьменко дали ему на это разрешение.

Мы – это страна, ее отражение. Все, о чем поется в песне – это и есть мы. Кузьма четко в своих песнях говорил: "мы – сами себе страна". Что мы делаем, то и есть. Вот мне и понравилась эта песня,

– комментировал боксер.

На твоїх джинсах американський прапор

На твоїй майці канадське кленове листя

Хто мені скаже, чому я тут народився?

Не твоя вина, що ти батька свого син

Не стидайся, то твоя земля

Не стидайся, то Україна

Добре там є, де нас нема

Стань для батька нормальним сином…

Александр Пономарев – "Сам собі країна": слушайте онлайн

Ранее мы рассказывали, под какие треки чаще всего тренируется Александр Усик. Боксер выбирает песни как украинских артистов, так и иностранных исполнителей.