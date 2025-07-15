Козак XXI століття: Олександр Усик прогулявся Лондоном у костюмі з символічною вишивкою

Олександр Усик, який скоро проведе реванш з Даніелем Дюбуа, вже прибув до Лондона. Він з'явився на публіці в яскравому образі з авторською вишивкою.

Олександр Усик постав в образі від українського бренду Damirli, засновницею якого є Ельвіра Гасанова. На сторінці бренду детальніше розповіли про символічність вбрання боксера, передає Show 24.

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Олександр Усик з'явився на вулицях Лондона у бордовому костюмі з авторською вишивкою. Це переосмислений образ козака XXI століття, що розроблений спеціально для боксера.

Колір костюма символізує козацьку кров, гідність і відвагу. Штани натхненні силуетом традиційних українських шароварів. Та найбільше увагу привертає особлива вишивка платинового кольору, прикрашена камінням.

Це був особистий запит Олександра, бо для нього вишивка – це не просто декор, а код нації й сакральний орнамент, що захищає і дає силу. У візерунку – виноградна лоза як символ родючості, безперервності життя і зв'язку поколінь. Геометрія і хрестик – стародавній знак рівноваги й воїнської дисципліни,

– розповіли у Damirli.



Олександр Усик / Фото з інстаграму Олександра Усика

Також у вишивці присутні листя та квіти. Це нагадування про те, що життєва енергія не зникає, а проростає навіть у темні часи. Вишивка слугує бронею, зв'язком з предками та країною та оберегом для Усика як для козака.

Ця вишивка – щит і код. Вона про те, що кожен з нас – гілка великого дерева. Про те, що життя продовжується, навіть коли важко. І про те, що сила козака – не лише у зброї, а у коренях, що тримають його міцно на землі,

– додають представники бренду.



Олександр Усик / Фото з інстаграму Damirli

Образ Олександра Усика завершили круглі окуляри, годинник та підвіска з хрестом.

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня. Подія відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Раніше ми розповідали, під які треки тренується знаменитий боксер.