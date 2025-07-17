Накидка, сорочка і хутряна шапка: Усик з'явився на пресконференції в образі Павла Скоропадського

17 липня в Лондоні відбулася пресконференція за участю українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа напередодні бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Це буде історичний поєдинок, у якому боксери змагатимуться за право володіти всіма чотирма головними поясами хевівейту.

Водночас під час пресконференції особливу увагу привернув образ Олександра Усика. Його вбрання нагадувало стиль гетьмана Павла Скоропадського, пише Show 24.

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Так, Олександр Усик одягнув білий піджак-накидку, чорну сорочку з відкритим коміром, чорні штани та хутряну шапку, що нагадувала козацьку папаху.

Доповнювали образ боксера темна підвіска у формі хреста та сині чотки.

У мережі можна знайти портрет Павла Скоропадського, який, імовірно, надихнув дизайнерів. На ньому гетьман зображений у традиційному козацькому вбранні: білому жупані, чорній сорочці та хутряній шапці з пером – саме ці елементи простежуються й в образі Усика.

Павло Скоропадський / Фото з відкритих джерел

Відомо, що стильний образ для боксера створив український бренд Damirli дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Бренд Damirli створив образ для Олександра Усика / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше боксер уже з'являвся на вулицях Лондона у бордовому костюмі з авторською вишивкою від того ж бренду – сучасній інтерпретації образу козака XXI століття.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, під які треки тренується Олександр Усик.