Водночас під час пресконференції особливу увагу привернув образ Олександра Усика. Його вбрання нагадувало стиль гетьмана Павла Скоропадського, пише Show 24.

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Так, Олександр Усик одягнув білий піджак-накидку, чорну сорочку з відкритим коміром, чорні штани та хутряну шапку, що нагадувала козацьку папаху.

Доповнювали образ боксера темна підвіска у формі хреста та сині чотки.

У мережі можна знайти портрет Павла Скоропадського, який, імовірно, надихнув дизайнерів. На ньому гетьман зображений у традиційному козацькому вбранні: білому жупані, чорній сорочці та хутряній шапці з пером – саме ці елементи простежуються й в образі Усика.

Павло Скоропадський / Фото з відкритих джерел

Відомо, що стильний образ для боксера створив український бренд Damirli дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Бренд Damirli створив образ для Олександра Усика / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше боксер уже з'являвся на вулицях Лондона у бордовому костюмі з авторською вишивкою від того ж бренду – сучасній інтерпретації образу козака XXI століття.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, під які треки тренується Олександр Усик.