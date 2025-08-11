Блогер Олександр Волошин, який виїхав з України, зізнався про нові стосунки через два роки після розлучення. Спершу пара офіційно не підтверджувала роман, однак днями разом вийшла у світ.

Нова обраниця Олександра Волошина – блогерка та модель OnlyFans Аліна Миронець. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Волошина.

Раніше пара лише натякала на стосунки, однак згодом підтвердила, що вони справді разом. Олександр Волошин розповів, що вже був готовий до того, що все життя буде сам. У цей момент він і зустрів Аліну.

З'явилась людина, яка пройшла те саме, що пройшов і я. Людина, в якої майже ті самі страхи, що й у мене. Я не хотів розказувати, але не можу. І вам може здатись, що я закохався в зовнішність, але... Знали б ви, що у цієї людини всередині...

– поділився одіозний блогер.

Волошин зізнався, що кожного дня обраниця вчить його любові до себе, навчає любити життя та бути собою.



Олександр Волошин з дівчиною / Фото з інстаграм-сторіз

До слова, Олександр та Аліна днями вийшли у світ як пара та відвідали концерт білоруського виконавця Макса Коржа. Через це вони наштовхнулися на хейт, адже репер виконує свої треки російською та є популярним у Росії.

Макс Корж засудив війну у 2022 році, однак на його сайті є анонси концертів у Новосибірську, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі, їхні дати ще не визначені. Та на думку Волошина, оцінювати людину за мовою та паспортом – неправильно.