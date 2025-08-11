Блогер Александр Волошин, который уехал из Украины, признался о новых отношениях через два года после развода. Сначала пара официально не подтверждала роман, однако на днях вместе вышла в свет.

Новая избранница Александра Волошина – блогер и модель OnlyFans Алина Миронец. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Волошина.

Ранее пара лишь намекала на отношения, однако впоследствии подтвердила, что они действительно вместе. Александр Волошин рассказал, что уже был готов к тому, что всю жизнь будет один. В этот момент он и встретил Алину.

Появился человек, который прошел то же, что прошел и я. Человек, у которого почти те же страхи, что и у меня. Я не хотел рассказывать, но не могу. И вам может показаться, что я влюбился во внешность, но... Знали бы вы, что у этого человека внутри...

– поделился одиозный блогер.

Волошин признался, что каждый день избранница учит его любви к себе, учит любить жизнь и быть собой.



Александр Волошин с девушкой / Фото из инстаграм-сториз

К слову, Александр и Алина на днях вышли в свет как пара и посетили концерт белорусского исполнителя Макса Коржа. Из-за этого они натолкнулись на хейт, ведь рэпер исполняет свои треки на русском и является популярным в России.

Макс Корж осудил войну в 2022 году, однако на его сайте есть анонсы концертов в Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, их даты еще не определены. И по мнению Волошина, оценивать человека по языку и паспорту – неправильно.