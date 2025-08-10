Волошина раскритиковали за то, что он посетил концерт Коржа и транслировал это своей большой аудитории. Он уже отреагировал на хейт. Передает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Александра.
Так, Волошина критикуют из-за того, что он посетил концерт певца, который поет на русском и имеет много фанов в России – стране, которая воюет против Украины.
Я не осуждаю тех, кто не принимает зло и борется с ним. Но те, кто ненавидит людей, которые борются со злом, – на стороне этого зла,
– прокомментировал инфлюенсер.
Александр Волошин посетил концерт Макса Коржа и прокомментировал это / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о Максе Корже и его позиции относительно войны в Украине?
- Макс Корж – белорусский рэпер, который дважды получал запрет въезда в Украину из-за концертов в аннексированном Крыму, но оба запрета отменили.
- Ранее он позиционировал себя как аполитичный музыкант, который не влияет на политику, но поддерживает людей независимо от страны.
- После полномасштабного вторжения России осудил войну и призвал к миру. В 2022 году выпустил песню "Свой дом", где упомянул о войне в Украине.
- В 2022 году в России запретили концерты многих артистов, которые выступают против войны, среди них и Макс Корж.
- Сейчас он не выступает в России и Украине, хотя на его сайте есть анонсы концертов в Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, даты которых пока не определены.