Волошина раскритиковали за то, что он посетил концерт Коржа и транслировал это своей большой аудитории. Он уже отреагировал на хейт. Передает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Александра.

Вас также может заинтересовать Известная блогерша ударила ухажера после того, как он сделал ей предложение: эмоциональное видео

Так, Волошина критикуют из-за того, что он посетил концерт певца, который поет на русском и имеет много фанов в России – стране, которая воюет против Украины.

Я не осуждаю тех, кто не принимает зло и борется с ним. Но те, кто ненавидит людей, которые борются со злом, – на стороне этого зла,

– прокомментировал инфлюенсер.

Александр Волошин посетил концерт Макса Коржа и прокомментировал это / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о Максе Корже и его позиции относительно войны в Украине?