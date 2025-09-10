Укр Рус
10 вересня, 16:25
Відомий продюсер Олександр Ягольник обвінчався з дружиною: чарівні фото подружжя

Марія Примич
Основні тези
  • Олександр Ягольник обвінчався з дружиною Світланою Бойко у храмі Покрови Пресвятої Богородиці на Київщині.
  • Церемонію провів отець Андрій Апаров, військовий капелан ЗСУ.

Продюсер Олександр Ягольник обвінчався з дружиною, художницею Світланою Бойко. Вони показали фотографії з таїнства.

Олександр і Світлана обвінчалися у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Обуховичі на Київщині. Про це продюсер розповів на своїй сторінці у фейсбуці, передає Show 24

Олександр Ягольник поділився, що їх обвінчав отець Андрій Апаров, який є військовим капеланом ЗСУ.

Це зворушило нас до глибини. Ми відчули, що любов і віра справді сильніші за будь-які випробування. Я знайшла свій дім і гармонію в його обіймах. Ми – разом. Ми – назавжди, 
написала дружина продюсера.

Олександр був одягнений у білу вишиванку з орнаментом синьо-жовтого кольору і світлі штани. Світлана для вінчання обрала білу сукню з мереживними рукавами, яку прикрашав пояс з банту, і мереживну хустину. 

Вінчання Олександра Ягольника і Світлани Бойко / Фото з фейсбуку

 

 

Що відомо про особисте життя Олександра Ягольника?

  • Нагадаємо, у червні Олександр Ягольник повідомив, що вдруге одружився. З художницею Світланою Бойко він познайомивм у соціальних мережах, закохані вже 6 років перебувають у стосунках. 

  • "Коли ми почали зустрічатися, я ще був одруженим. Але з появою Світлани, з розумінням того, що ми близнюкове полум'я одне для одного, всі події прискорилися: ми розлучилися з дружиною Наталією. Вона – лідерка однієї з компаній, що займається косметикою", – розповідав продюсер.

  • Шлюб Олександра і Наталії протривав 23 роки. Експодружжя має доньку. 