Олександр і Світлана обвінчалися у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Обуховичі на Київщині. Про це продюсер розповів на своїй сторінці у фейсбуці, передає Show 24.
Не пропустіть Дизайнерка Катерина Сільченко вийшла заміж на подіумі Ukrainian Fashion Week
Олександр Ягольник поділився, що їх обвінчав отець Андрій Апаров, який є військовим капеланом ЗСУ.
Це зворушило нас до глибини. Ми відчули, що любов і віра справді сильніші за будь-які випробування. Я знайшла свій дім і гармонію в його обіймах. Ми – разом. Ми – назавжди,
– написала дружина продюсера.
Олександр був одягнений у білу вишиванку з орнаментом синьо-жовтого кольору і світлі штани. Світлана для вінчання обрала білу сукню з мереживними рукавами, яку прикрашав пояс з банту, і мереживну хустину.
Вінчання Олександра Ягольника і Світлани Бойко / Фото з фейсбуку
Що відомо про особисте життя Олександра Ягольника?
Нагадаємо, у червні Олександр Ягольник повідомив, що вдруге одружився. З художницею Світланою Бойко він познайомивм у соціальних мережах, закохані вже 6 років перебувають у стосунках.
"Коли ми почали зустрічатися, я ще був одруженим. Але з появою Світлани, з розумінням того, що ми близнюкове полум'я одне для одного, всі події прискорилися: ми розлучилися з дружиною Наталією. Вона – лідерка однієї з компаній, що займається косметикою", – розповідав продюсер.
Шлюб Олександра і Наталії протривав 23 роки. Експодружжя має доньку.