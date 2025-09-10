Олександр і Світлана обвінчалися у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Обуховичі на Київщині. Про це продюсер розповів на своїй сторінці у фейсбуці, передає Show 24.

Олександр Ягольник поділився, що їх обвінчав отець Андрій Апаров, який є військовим капеланом ЗСУ.

Це зворушило нас до глибини. Ми відчули, що любов і віра справді сильніші за будь-які випробування. Я знайшла свій дім і гармонію в його обіймах. Ми – разом. Ми – назавжди,

– написала дружина продюсера.

Олександр був одягнений у білу вишиванку з орнаментом синьо-жовтого кольору і світлі штани. Світлана для вінчання обрала білу сукню з мереживними рукавами, яку прикрашав пояс з банту, і мереживну хустину.

Вінчання Олександра Ягольника і Світлани Бойко / Фото з фейсбуку

