Продюсер Александр Ягольник обвенчался с женой, художницей Светланой Бойко. Они показали фотографии с таинства.

Александр и Светлана обвенчались в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что в селе Обуховичи Киевской области. Об этом продюсер рассказал на своей странице в фейсбуке, передает Show 24.

Александр Ягольник поделился, что их обвенчал отец Андрей Апаров, который является военным капелланом ВСУ.

Это тронуло нас до глубины. Мы почувствовали, что любовь и вера действительно сильнее любых испытаний. Я нашла свой дом и гармонию в его объятиях. Мы – вместе. Мы – навсегда,

– написала жена продюсера.

Александр был одет в белую вышиванку с орнаментом сине-желтого цвета и светлые брюки. Светлана для венчания выбрала белое платье с кружевными рукавами, которое украшал пояс из банта, и кружевной платок.

Венчание Александра Ягольника и Светланы Бойко / Фото из фейсбука

Что известно о личной жизни Александра Ягольника?