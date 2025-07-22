Дехто й досі не зрозумів, – YARMAK пригадав, як посварився з сусідами через російські пісні
- Репер YARMAK висловився про важливість переходу на українську мову та висловив обурення щодо людей, які досі не перейшли на неї.
- YARMAK розповів про інцидент із сусідами, які вночі співали російські пісні, що змусило його зробити зауваження.
Репер та військовослужбовець Олександр Ярмак, більш відомий як YARMAK, висловився про мовне питання. Він також пригадав сварку з сусідами, які влаштували святкування вночі та співали російські пісні.
Про це YARMAK розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, передає Show 24. Кілька років тому репер сам розмовляв російською мовою, але зараз його обурює те, що деякі люди досі не перейшли на українську.
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Мене тригерить російська мова в Києві. І це каже людина, яка до 2019 року сама розмовляла російською. Але тепер просто не розумію: що ще має статися, скільки ще ракет має прилетіти, скільки людей загинути, щоб до кожного прийшло усвідомлення? Перехід на українську – це найпростіше, що може зробити кожен,
– підкреслив YARMAK.
YARMAK зробив зауваження сусідам через російські пісні
Військовослужбовець також додав, що може зробити зауваження людині, коли чує російську мову в побуті, але намагається підійти до цього коректно.
Але іноді без жорсткої реакції не обійтись. Наприклад, буквально 10 днів тому я приїхав додому, і сусіди за кілька будинків, щось святкуючи, голосно співали російські пісні, типу "Я люблю тебя до слез". Довелось уночі йти й робити вже досить різке зауваження,
– розповів репер.
YARMAK зазначив, що колись і сам був російськомовним артистом, а для усвідомлення знадобився час.
"Але визнаю: деякі речі усвідомив занадто пізно. І для мене дуже дивно бачити, що дехто й досі нічого не зрозумів", – зізнався він.
Нагадаємо, раніше про мовне питання висловилася Інна Мірошниченко.