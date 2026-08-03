Подвійне свято в родині Зінченків: як зіркове подружжя відсвяткувало дні народження доньок

Відомий український футболіст Олександр Зінченко та його дружина, спортивна журналістка і блогерка Влада Седан, влаштували гучне свято для своїх дітей. Зіркові батьки два дні поспіль відзначали дні народження доньок – Єви та Леї.

Початок серпня став для родини Зінченків особливим періодом, адже різниця між днями народження дівчаток становить лише один день. Першого серпня старшій доньці Єві виповнилося 5 років, а вже другого серпня молодша Лея відзначила своє 3-річчя. Щаслива мама поділилася емоціями у соцмережах, зазначивши, що дівчатка є її найбільшим щастям.

Для іменинниць батьки організували казкові локації зі стильними фотозонами та підібрали окрему тематику для кожного свята. Свято 5-річної Єви пройшло у стилі мультфільмів про Мікі та Міні Маусів. Дівчинку зазнімкували на тлі тематичних повітряних кульок та рожевих сердечок, святковий торт також був прикрашений цими персонажками, а додатково іменинниця отримала величезні букети рожевих і червоних троянд.

Свято 5-річної Єви / фото з інстаграму

Своєю чергою, для трирічної Леї обрали стилістику мультфільму "Ліло і Стіч".

Свято 3-річної Леї / фото з інстаграму

Окрім святкових кадрів, Влада Седан опублікувала результати професійної фотосесії, де сестри позують у стилі family look – в однакових яскравих рожевих спортивних костюмах, футболках, кепках і кросівках.

Єва та Лея / фото з інстаграму

Батько сімейства також привітав старшу доньку в інстаграмі, опублікувавши її фото з тенісною ракеткою та зворушливо звернувшись до неї:

5 років. Часе, зупинися хоч на мить! З твоїм днем, принцеса.

Зінченко звернувся до доньки / фото з інстаграму

У родини Мірошниченків також свято. Їхній названий син Марсель теж відсвяткував 5-річчя. З цієї нагоди Інна дуже щемливо привітала хлопчика, написавши зворушливий допис.