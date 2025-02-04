Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ після звинувачень у харасменті

У КНУКіМ повідомили, що викладач та режисер Олександр Балабан більше не працює в університеті. Раніше його звинуватили у цькуванні та приниженні студентів.

Київський національний університет культури і мистецтв відреагував на скандал навколо Балабана на офіційній сторінці в інстаграмі. Викладача відсторони від роботи, пише 24 Канал.

Важливо Вона не могла навіть кричати, – експрацівниця Молодого театру про домагання Білоуса на виставі

Керівництво факультету кіно й телебачення повідомило, що не може змовчати щодо останніх новин і "залишатися осторонь інформації, яка останнім часом шириться соціальними мережами".

Працівники факультету вирішили з'ясувати правдивість заяв, про які написали у мережі, посилити контроль щодо дотримання етичних норм студентів та викладачів і провести цикл тренінгів та вебінарів.

Інформуємо, що з 03.02.2025 року Олександр Ілліч Балабан НЕ працює в університеті за згодою ДВОХ сторін,

– повідомили у КНУКіМ.

У чому звинуватили Олександра Балабана

Після гучного скандалу навколо Андрія Білоуса у мережі почали з'являтися свідчення та звинувачення в харасменті у бік інших режисерів і викладачів.

Першою про домагання з боку Олександра Балабана написала акторка та колишня студентка майстра Єлизавета Яковишина. За її словами, він називав студенток "повіями", "бл*дями", а також "в окремих аудиторіях робив їм антицелюлітні масажі".

Інші студенти підтримали дівчину та підтвердили її слова своїми історіями. Як вказала Катерина Полякова, Балабан нібито роздягав студенток на сцені – у випадку відмови він знімав людину з ролі.