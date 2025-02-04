Киевский национальный университет культуры и искусств отреагировал на скандал вокруг Балабана на официальной странице в инстаграме. Преподавателя отстранили от работы, пишет 24 Канал.

Важно Она не могла даже кричать, – экс-сотрудница Молодого театра о домогательствах Билоуса на спектакле

Руководство факультета кино и телевидения сообщило, что не может промолчать о последних новостях и "оставаться в стороне информации, которая в последнее время распространяется по социальным сетям".

Работники факультета решили выяснить правдивость заявлений, о которых написали в сети, усилить контроль по соблюдению этических норм студентов и преподавателей и провести цикл тренингов и вебинаров.

Информируем, что с 03.02.2025 года Александр Ильич Балабан не работает в университете по согласию двух сторон,

– сообщили в КНУКиИ.

В чем обвинили Александра Балабана

После громкого скандала вокруг Андрея Билоуса в сети начали появляться свидетельства и обвинения в харассменте в сторону других режиссеров и преподавателей.

Первой о домогательствах со стороны Александра Балабана написала актриса и бывшая студентка мастера Елизавета Яковишина. По ее словам, он называл студенток "проститутками", "бл*дями", а также "в отдельных аудиториях делал им антицеллюлитные массажи".

Другие студенты поддержали девушку и подтвердили ее слова своими историями. Как указала Екатерина Полякова, Балабан якобы раздевал студенток на сцене – в случае отказа он снимал человека с роли.