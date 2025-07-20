Перед боєм в Лондоні: Усику подарували унікальну вишиванку від відомої української дизайнерки

Напередодні реваншу в Лондоні, де Олександр Усик змагатиметься за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі, український боксер отримав особливий подарунок – унікальну вишиванку від відомої дизайнерки Оксани Караванської.

Оригінальний одяг, створений вручну, вишитий та розписаний з глибоким символізмом, передала телепродюсерка Оксана Гнатишин, пише Show 24.

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На сорочці зображено самого Усика в образі козака, а також гральні карти з постатями Степана Бандери та Симона Петлюри. На спині – фірмовий "Голуб Єдності" від Караванської, накладений на карту України. Також на вишиванці можна розгледіти традиційні червоно-чорні орнаменти.

Ідею з українським козаком на карті я запозичила в художника Владислава Єрка, який колись створив фантастичну колоду. Митець, почувши мій задум, люб'язно згодився, щоб я тюнінгувала одне з його зображень. Так самого Сашка я зобразила на козацькій карті: йому дуже личить козацький стрій і шабля. Усику-козаку ми вишили золотий пояс переможця,

– розповіла Караванська.

Один з головних меседжів вишиванки – напис англійською "Ukraine has cards ("Україна має карти!"), як відповідь на питання, чи вистачить Україні сили, аби перемогти у війні з Росією. Усик із захопленням прийняв подарунок і натякнув, що обов'язково з'явиться в ньому на публіці.

Усику подарували унікальну вишиванку від відомої української дизайнерки: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа проходить у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Українці можуть переглянути вечір боксу на медіасервісі MEGOGO. Переможець поєдинку отримає звання абсолютним чемпіоном хевівейту.

Напередодні наша редакція писала про те, кого Усик взяв із собою на реванш у Великій Британії.