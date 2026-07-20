Горбунов жорстко образив Сумську через зовнішність, і її відповідь колезі не забарилась
Колега Ольги Сумської, актор Олексій Горбунов, оскандалився коментарями на її адресу. Шанувальники зірки порадили притягнути його до відповідальності.
Зірка українського кіно опублікувала обурливе відео на своїй інстаграм-сторінці. В ролику актор Олексій Горбунов веде розмову з блогером та нецензурно висловлює свою думку щодо зовнішності та роботи Ольги Сумської.
Під час інтерв'ю блогер запропонував Горбунову висловитися про Сумську. Актор відповів, що знімався з нею у п'яти фільмах, після чого дозволив собі образливе висловлювання на її адресу, поцікавившись, "що в Сумської з ...балом". На репліку Олексія відреагував і сам інтерв'юер, який почав реготати та заохочував актора продовжити розмову.
Ольга Сумська не залишила слова колеги без відповіді та звернулася до нього в соцмережах:
І дійсно, що в мене з ...балом? Та наче поки все ок, тримається, а от що в тебе з головою, Льошо, – це питання. Так що фільтруй базар.
Поведінка та слова Горбунова здивували багатьох колег по цеху, які висловили підтримку Олі. Так, Тарас Цимбалюк написав, що подібні коментарі, на жаль, нині є нормою.
Оля, ти прекрасна! Неймовірна людина і дуже красива жінка! Звісно, шкода, що наші колеги вважають подібну поведінку - нормою сьогодення,
– звернувся до колеги актор.
Роман Савранський, Олена Світлицька також написали їй теплі слова. А шанувальники порадили притягнути скандального колегу до відповідальності.
Ольга Сумська також перебуває в незавершеному конфлікті з рідною сестрою Наталею. Чоловік якої, Анатолій Хостікоєв, нещодавно розповів деталі напружених відносин.