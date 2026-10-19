"Приховати наслідки не вийде": відомий режисер повідомив про онкологічне захворювання

Відомий український режисер Олексій Комаровський зізнався, що лікарі діагностували у нього рак шкіри. Хвороба вразила обличчя чоловіка, тому він готується до операції та подальшого лікування.

Про свій важкий діагноз режисер відверто розповів в інстаграмі. Олексій зізнався, що найпідступніше у цій ситуації те, що пухлину майже не видно, але вона є і потребує негайного хірургічного втручання.

У мене рак шкіри. З усіх можливих місць він обрав саме обличчя. Приховати наслідки від вас не вийде. Чекаю на дату операції. Що буде далі – поки не знаю,

– написав Олексій.

У коментарях під дописом режисера миттєво підтримали зіркові колеги та друзі. Теплі слова залишили Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Олена Світлицька, Ольга Сумська та багато інших небайдужих.

Зірки підтримали Олексія Комаровського, якому діагностували рак шкіри / Скриншоти з інстаграму

Згодом Комаровський записав сторіс, де щиро подякував за тисячі повідомлень, які неабияк його зарядили, а на закиди хейтерів відреагував з усмішкою.

Отже, план дії в мене є. Це виклик неприємний, але я справлюсь. Днями ще один вердикт важливий мене чекає, наскільки агресивна форма, і зустріч з лікарями. Вибачте, ще стільки фільмів не знято, тому боремось,

– сказав у сторіс режисер.

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