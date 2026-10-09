"Не полишаю надії": Олексій Суханов відверто розповів про бажання усиновити дитину

Відомий український телеведучий Олексій Суханов поділився роздумами щодо поповнення в родині. Він розповів про своє ставлення до батьківства та зізнався, що серйозно розглядає можливість усиновлення.

За плечима в зірки телеекранів тривалий шлюб із психологинею на ім'я Ольга, який тривав понад десять років. За цей час пара так і не стала батьками. Як зазначив сам Суханов у розмові для ютуб-проєкту Okay Eva, він дивиться на подібні речі вкрай філософськи. На його думку, важливі події завжди трапляються саме тоді, коли для цього настає найкращий момент.

Попри відсутність біологічних нащадків, ведучий не відмовляється від ідеї батьківства. Ба більше, він серйозно розглядає альтернативні шляхи та цілком допускає усиновлення. Проте знаменитість наголошує: такий крок неможливо зробити одноосібно, адже тут необхідна цілковита згода другої половинки.

Я не тільки замислювався, я тримаю це як план, але ж все залежить не тільки від мене. Я маю на увазі, що у взаєминах завжди має бути повага і врахована думка двох. Тому я не полишаю надії. Для мене це дуже гостра тема. І якщо чесно, вона для мене вкрай особиста,

– поділився Суханов.

Олексій Суханов / фото з відкритих джерел

Водночас розкривати статус своїх нинішніх романтичних справ шоумен навідріз відмовився. У нього є чітке правило: все, що відбувається між двома закоханими, має залишатися виключно між ними без доступу сторонніх чи преси.

Я взагалі прихильник того, що у взаєминах мають бути присутні тільки двоє. Я не люблю виставляти особисте життя на вітрину, тому що це ж особисте життя. Я не вважаю це предметом для розмови,

– підкреслив чоловік.

А тим часом Інна Мірошниченко на день народження "втекла" від родини й пояснила свій вибір.





