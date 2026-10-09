Свій 39-й день народження, який Інна святкує 9 жовтня, вона вирішила зустріти у Португалії. Це вже не перший раз, коли жінка вирушає у подорож без рідних. Інна каже, що формат гучних святкувань – зовсім не її історія.

Вперше таке святкування я дозволила собі три роки тому, коли вирушила в мовчазний ретрит. Я зрозуміла, що цей день для мене дуже важливий, щоб присвятити його діалогу із собою. Все життя мене дуже виснажували свята, і я наважилася зізнатися собі, що це не мій формат,

– каже жінка.

За словами блогерки, така коротка пауза на самоті необхідна їй для того, щоб поповнити власний ресурс і мати сили на цілий наступний рік.

Я тут поповнюю свій ресурс для того, щоб мати змогу цілий рік служити й віддавати його тим, хто цього потребує. Тому що інколи всього два дні дають тобі ресурс на місяці наперед,

– зазначила Мірошниченко.

Інна Мірошниченко святкує день народження наодинці: дивіться відео

Замість стандартних привітань та подарунків Інна закликала підписників зробити донат на організацію відпочинку для інших названих батьків. Чоловік Інни, ведучий Тимур Мірошниченко лаконічно привітав дружину з днем народження, опублікувавши спільну чорно-білу світлину і додавши: "З Днем народження, кохана!".



Інна Мірошниченко з чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму зірки

Як відомо, пара виховує чотирьох дітей: двоє з них кровно рідні, а двоє – народжені серцем. На початку жовтня Інна Мірошниченко відверто розповіла, що любов до названих дітей приходить не одразу й стосунки з дітьми вибудовуються крок за кроком.