За плечами у звезды телеэкранов – длительный брак с психологом по имени Ольга, продлившийся более десяти лет. За это время пара так и не стала родителями. Как отметил сам Суханов в беседе для YouTube-проекта Okay Eva, он смотрит на подобные вещи крайне философски. По его мнению, важные события всегда происходят именно тогда, когда для этого наступает лучший момент.

Несмотря на отсутствие биологических детей, ведущий не отказывается от идеи отцовства. Более того, он всерьез рассматривает альтернативные пути и вполне допускает усыновление. Однако знаменитость подчеркивает: такой шаг невозможно сделать в одиночку, ведь здесь необходимо полное согласие второй половинки.

Я не только задумывался об этом, я держу это в качестве плана, но ведь все зависит не только от меня. Я имею в виду, что в отношениях всегда должно быть уважение и учтено мнение обоих. Поэтому я не теряю надежды. Для меня это очень острая тема. И если честно, она для меня крайне личная,

– поделился Суханов.

Алексей Суханов / фото из открытых источников

В то же время раскрывать статус своих нынешних романтических отношений шоумен наотрез отказался. У него есть четкое правило: все, что происходит между двумя влюбленными, должно оставаться исключительно между ними, без доступа посторонних или прессы.

Я вообще сторонник того, что во взаимоотношениях должны присутствовать только двое. Я не люблю выставлять личную жизнь напоказ, потому что это же личная жизнь. Я не считаю это предметом для разговора,

– подчеркнул мужчина.

А тем временем Инна Мирошниченко на день рождения "сбежала" от семьи и объяснила свой выбор.

