Дію в цьому напрямі, – Олексій Суханов заговорив про бажання всиновити дитину

Ведучий Олексій Суханов неодноразово казав, що готовий стати батьком, однак на шляху до цього є певні перешкоди. У новому інтерв'ю шоумен натякнув, що поповнення в його сім'ї справді може статися.

Олексій Суханов натякнув, що може стати батьком у найближчі два роки. Про це пише Show 24 з посиланням на "ТСН. Наодинці".

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Телеведучий лаконічно сказав, що робить перші кроки у всиновленні дитини. Він не став ділитися деталями.

Я відчуваю, що вони будуть через два роки. Я зараз дію в цьому напрямі,

– розповів Олексій Суханов.

Що Олексій Суханов казав про всиновлення раніше

Ведучий ділився, що готовий стати батьком і "майже готовий" до того, щоб усиновити дитину. Але він зазначав, що ці плани неможливо здійснити за одну мить. До того ж він не хоче наражати на розчарування дитину, яка вже пережила зраду з боку біологічних батьків.

Тому Олексій зізнавався, що тим часом допомагає дітям, які цього потребують.

Телеведучий приховує особисте життя, адже вважає, що це справа тільки двох людей. Він розповідав, що перебуває у стосунках з коханою людиною, але не буде розкривати її особистість.

До слова, раніше Олексій Суханов вперше розповів, що хворіє на діабет. Це захворювання турбує його вже близько 5 років.