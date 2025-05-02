Олена Кравець зізналась, чи робить ін'єкції краси й чи вдавалась до пластичних операцій

Акторка Олена Кравець розповіла, як підтримує свою зовнішню красу. Також вона поділилась, як ставиться до пластичних операцій.

Кравець зазначила, що ретельною обирає домашній догляд, та додала, що її шкіра погано переносить кислоти. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Наталії Бобок.

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Олена Кравець поділилась, що не робить ін'єкції краси, а надає перевагу апаратним методикам.

Плюс я дуже сильно помічаю ефект і довіряю остеопатичній естетиці, остеопатичній роботі з обличчям, шиєю, поставою, скелетом, тазовим дном, стопами. Це вибудова. Це біомеханіка. Ти нікуди від неї не дінешся,

– розповіла вона.

Акторка каже, що вдома займається пілатесом, а також спробувала гормональну йогу. За словами Кравець, навантаження – це не про неї. Крім того, думає над тим, щоб почати бігати.

Олена Кравець у проєкті "Терапія красою": дивіться відео онлайн

Олена Кравець про пластичні операції

Олена Кравець також розповіла, що нормально ставиться до пластичних операцій.

"Просто я не там. Я розумію, що пластична операція для мене – це останній крок. Коли всі остеопати, косметологи вже все. Поки можна цього не робити, я не хочу. Плюс у мене були певні умови по здоров'ю. Я не могла робити ін'єкції, жодного втручання. Зараз це все позаду. Але мені страшно, чесно. Мені дуже не хочеться не впізнавати себе в дзеркалі. Мені здається, що це може зруйнувати просто моє життя", – зізналась Кравець.

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