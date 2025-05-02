Кравець зазначила, що ретельною обирає домашній догляд, та додала, що її шкіра погано переносить кислоти. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Наталії Бобок.

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Олена Кравець поділилась, що не робить ін'єкції краси, а надає перевагу апаратним методикам.

Плюс я дуже сильно помічаю ефект і довіряю остеопатичній естетиці, остеопатичній роботі з обличчям, шиєю, поставою, скелетом, тазовим дном, стопами. Це вибудова. Це біомеханіка. Ти нікуди від неї не дінешся,

– розповіла вона.

Акторка каже, що вдома займається пілатесом, а також спробувала гормональну йогу. За словами Кравець, навантаження – це не про неї. Крім того, думає над тим, щоб почати бігати.

Олена Кравець у проєкті "Терапія красою": дивіться відео онлайн

Олена Кравець про пластичні операції

Олена Кравець також розповіла, що нормально ставиться до пластичних операцій.

"Просто я не там. Я розумію, що пластична операція для мене – це останній крок. Коли всі остеопати, косметологи вже все. Поки можна цього не робити, я не хочу. Плюс у мене були певні умови по здоров'ю. Я не могла робити ін'єкції, жодного втручання. Зараз це все позаду. Але мені страшно, чесно. Мені дуже не хочеться не впізнавати себе в дзеркалі. Мені здається, що це може зруйнувати просто моє життя", – зізналась Кравець.

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