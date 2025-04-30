Вона до того ж пояснила своє рішення. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Анни Хаустової.

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У мене є частковий ботокс. Я використовую це безумовно. Кажу про це вперше, але користуюся процедурами дуже обережно,

– зізналася співачка під час інтерв'ю.

Тіна пояснила, що через активну міміку під час виступів ботокс на її обличчі діє швидше, ніж у більшості людей.

Коли я співаю, то роблю це дуже напружено. Відбувається вібрація всіх м'язів обличчя. І це все розтає просто на мені. Нічого не тримається. Тому ми постійно ще трошки додаємо,

– розповіла артистка.

Вона вважає, що використання подібних процедур є цілком нормальним явищем у сучасному світі, але потрібно підходити до цього з ясним розумом.

Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн

Що інші українські зірки говорили про ін'єкції краси

Оля Полякова раніше зізнавалася, що використовує ботокс з 23 років.

раніше зізнавалася, що використовує ботокс з 23 років. Співачка Jerry Heil має інший погляд – вона спочатку негативно ставилася до штучного омолодження, але визнає, що з віком її думка може змінитися.

має інший погляд – вона спочатку негативно ставилася до штучного омолодження, але визнає, що з віком її думка може змінитися. Даша Астаф'єв розповідала, що надає перевагу якісному домашньому та апаратному догляду, але також розуміє необхідність певних "уколів краси" із віком: "Зараз я роблю ін'єкції, яких потребую... Підколюю лоб, колю вітаміни, амінокислоти".

Зауважимо, нещодавно дружина Віктора Павліка зробила ще одну пластичну операцію.