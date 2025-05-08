Дзвонять з прихованих номерів та залякують: Олена Мандзюк заявила, що їй і дітям погрожують

Олена Мандзюк, яка публічно засудила Анну Алхім після чергового скандалу, заявила, що почала отримувати погрози. Вона показала скриншоти повідомлень з директу, де їй погрожують та бажають смерті.

Мандзюк також повідомила, що їй дзвонять з прихованих номерів і погрожують. Блогерка відмічає в сториз Службу безпеки України, аби там звернули увагу на Анну Алхім, пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

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На скриншотах, якими поділилась Олена Мандзюк, люди пишуть їй образливі слова, бажають смерті, погрожують, зокрема і її дітям. За словами блогерки, це роблять прихильники Анни Алхім.

Тим часом мені продовжують дзвонити з прихованих номерів та розповідають, що зі мною зроблять та як, залякуючи, що знають адресу, де навчаються діти й так далі,

– розповіла блогерка.

Мандзюк обурилася тим, що Служба безпеки України не реагує на Анну Алхім та її дії. Олена також звернулася до своїх підписників та попросила їх "не опускатись" до рівня прихильників скандальної блогерки.

Я отримую страшні погрози не лише у свою сторону, але цього не заслуговує ніхто, ні мої діти, ні я,

– підкреслила Олена Мандзюк

Олена Мандзюк отримує погрози / Скриншоти з інстаграму

В одному зі сториз Олена Мандзюк поділилась, що отримала багато погроз в директі та через дзвінки, а також – що їй надсилали фотографії будинку, де вона проживає з дітьми.

Чому погрожують моїм дітям? Їхній тато не може зараз їх захистити, тому що він на війні… Як так?,

– написала вона.

Олена Мандзюк заявила, що їй та дітям погрожують / Скриншот з інстаграму

Згодом Мандзюк назвала Алхім "раковою пухлиною країни" та додала, що скандальна блогерка "не залякає та не зламає" її "своїми брудними діями". Олена додала, що читачі Анни – її "повне відображення".

Олена Мандзюк назвала Анну Алхім "раковою пухлиною країни" / Скриншот з інстаграму

В Олени Мандзюк була одна з найстрашніших ночей в житті

Вранці Олена Мандзюк повідомила, що сьогодні була одна з найстрашніших ночей в її житті. Блогерка не розкрила подробиці, але зазначила, що зараз вже все добре. Вона попросила знайомих не писати й не дзвонити.

Я зрозуміла, що це закінчиться, якщо мене не стане, або обрати мовчати. Бо третій варіант – добиватись справедливості… Я не знаю, чи є у мене на це сили. Відверто не знаю, чи можу далі, мені страшно,

– додала Мандзюк.

Олена Мандзюк заявила, що сьогодні була одна з найстрашніших ночей у її житті / Скриншот з інстаграму

Олена Мандзюк про скандал з Анною Алхім / Скриншот з інстаграму

"Бачила, що в Олени там сьогодні була страшна ніч. Якщо що, у мене є алібі – я у Варшаві. Це не я. А я вам казала, що так і буде. Я вам казала, що наступний крок – це буде замах на неї. Ну як би, в принципі, так і сталося. Якийсь сценарій. І дуже хуй*вий, до речі, я вам хочу сказати", – відреагувала Анна Алхім у своєму телеграм-каналі.

Зауважимо, раніше ми писали матеріал про останній скандал з Анною Алхім.