Після чуток про роман: Олена Мандзюк відверто розповіла, які в неї стосунки з Тереном

Блогерка Олена Мандзюк розповіла про те, що зараз її пов'язує з Олександром Тереном. Також жінка пригадала, як погодилась "стати нареченою" для їхньої спільної фотосесії.

Олена Мандзюк зізналася, що зараз її серце вільне, хоч був чоловік, який її зацікавив. З Олександром Тереном блогерку пов'язує дружба. Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує Show 24.

До слова Переможниця "Холостяка" відреагувала на слова Олени Мандзюк про її "фіктивні" стосунки з Тереном

З Сашею в нас дуже теплі стосунки. Я дуже поважаю його як людину. І, можливо, я просто більше набагато знаю, через що він пройшов за цей останній рік, ніж інші. І я щаслива, що він є в моєму житті,

– сказала Олена Мандзюк.

Блогерка також розповіла про спільну фотосесію з Олександром Тереном, де вони постали в образах наречених. Ця зйомка спровокувала немало обговорень та пліток щодо їхнього роману. Та Олена зізналась, що спершу не хотіла брати участь, бо розуміла, що на її місці очікуватимуть переможницю "Холостяка".

"Мені було цікаво з ним в кадрі опинитися, було прикольно це показати своїй аудиторії. Це дуже гарне вбрання, я для себе там багато дізналася. Це дуже красиво", – поділилась Мандзюк.

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