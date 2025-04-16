Після чуток про роман: Олена Мандзюк відверто розповіла, які в неї стосунки з Тереном
- Олена Мандзюк заявила, що її з Олександром Тереном пов'язує дружба, а її серце наразі вільне.
- Чутки про роман виникли через спільну фотосесію в образах наречених та відпочинок на Кіпрі.
Блогерка Олена Мандзюк розповіла про те, що зараз її пов'язує з Олександром Тереном. Також жінка пригадала, як погодилась "стати нареченою" для їхньої спільної фотосесії.
Олена Мандзюк зізналася, що зараз її серце вільне, хоч був чоловік, який її зацікавив. З Олександром Тереном блогерку пов'язує дружба. Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує Show 24.
До слова Переможниця "Холостяка" відреагувала на слова Олени Мандзюк про її "фіктивні" стосунки з Тереном
З Сашею в нас дуже теплі стосунки. Я дуже поважаю його як людину. І, можливо, я просто більше набагато знаю, через що він пройшов за цей останній рік, ніж інші. І я щаслива, що він є в моєму житті,
– сказала Олена Мандзюк.
Блогерка також розповіла про спільну фотосесію з Олександром Тереном, де вони постали в образах наречених. Ця зйомка спровокувала немало обговорень та пліток щодо їхнього роману. Та Олена зізналась, що спершу не хотіла брати участь, бо розуміла, що на її місці очікуватимуть переможницю "Холостяка".
"Мені було цікаво з ним в кадрі опинитися, було прикольно це показати своїй аудиторії. Це дуже гарне вбрання, я для себе там багато дізналася. Це дуже красиво", – поділилась Мандзюк.
Чому ходили чутки про роман пари
- Відомо, що Олена Мандзюк та Олександр Терен почали спілкуватися в інстаграмі. Вони підтримували зв'язок, зустрічалися на світських заходах, допомагали одне одному у волонтерських проєктах.
- Зірки зблизилися після завершення шоу "Холостяк". Коли на Олександра Терена полився хейт, Олена заступалась за ветерана та допомагала вибудувати стратегію, щоб приглушити цю критику.
- Плітки про роман пари з'явились, коли вони разом поїхали на Кіпр. Ще тоді Олена й Олександр заявили, що просто товаришують. За словами блогерки, інформацію про їхній відпочинок "злила" в мережу Інна Бєлєнь.