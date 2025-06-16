Укр Рус
Show24 Українські зірки "Легітимація культури країни-терориста": Мандзюк відреагувала на скандальний концерт Сердючки
16 червня, 20:16
3

"Легітимація культури країни-терориста": Мандзюк відреагувала на скандальний концерт Сердючки

Марія Примич
Основні тези
  • Блогерка Олена Мандзюк засудила Андрія Данилка за виконання російськомовних пісень під час війни, наголошуючи на важливості української мови.
  • Мандзюк критикує толерування російської мови в українському просторі, вважаючи це легітимізацією культури агресора.

Блогерка Олена Мандзюк відреагувала на скандал з Андрієм Данилком, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Днями артист дав концерт у Києві, де виконував свої старі російськомовні пісні, через що нарвався на критику.

Мандзюк прокоментувала скандал з Данилком у соціальній мережі Threads, передає Show 24. Вона засудила артиста за виконання російськомовних треків під час війни. 

До речі У команді Андрія Данилка вперше прокоментували скандал з російськомовними піснями

Олена Мандзюк висловила обурення з приводу концерту Вєрки Сердюки у Києві, де звучали пісні російською мовою. Блогерка нагадала, що надворі 2025 рік, і російсько-українська війна досі триває. 

Поки ми вимагаємо від блогерів говорити українською, самі переходимо на мову, вчимо дітей – на сцену виходить "я іду такая вся в Дольче Габбана". І всі мовчать або ще й пишаються, що слухають це лайно! Це не про музику! Це про те, що війна для когось – реальність, а для когось – фон для ностальгії за совком!, 
– підкреслила Мандзюк. 

Блогерка не розуміє, чому українці продовжують відвідувати такі концерти й толерувати російське. 

Олена Мандзюк про концерт Вєрки Сердючки / Скриншот з Threads

Мандзюк додала, що "неможливо бути обличчям української сцени й звучати як ворог". Вона зазначила, що російська мова у публічному просторі – це легітимізація культури країни, яка намагається нас знищити. 

Олена Мандзюк про скандал з Андрієм Данилком / Скриншот з Threads

Також Олена Мандзюк опублікувала великий допис в інстаграмі, де виступала проти толерування російського в українському просторі. Блогерка нагадала, як Росія роками забороняла українську мову. 

Мені все одно, хто буде співати на своїх концертах російською мовою: Сердючка це, Лобода чи Ані Лорак, якщо вони співають на Московії, а не у вуха українців і моїх дітей! Бо мова ворога не повинна толеруватись в медійному, культурному, інформаційному просторі українців!, 
– зауважила блогерка. 

Реакція на концерт Вєрки Сердючки у Києві

  • Телеведучий та журналіст Віктор Дяченко подав скаргу на Вєрку Сердючку, локацію, де проходив концерт, та оператора з продажу квитків до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. 

  • Мовний омбудсмен прокоментував інцидент, наголосивши, що російськомовні пісні на концерті – це грубе порушення статей 23 і 29 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 

  • Також поліція відреагувала на скандал з Веркою Сердючкою