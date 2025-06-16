"Легітимація культури країни-терориста": Мандзюк відреагувала на скандальний концерт Сердючки

Блогерка Олена Мандзюк відреагувала на скандал з Андрієм Данилком, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Днями артист дав концерт у Києві, де виконував свої старі російськомовні пісні, через що нарвався на критику.

Мандзюк прокоментувала скандал з Данилком у соціальній мережі Threads, передає Show 24. Вона засудила артиста за виконання російськомовних треків під час війни.

До речі У команді Андрія Данилка вперше прокоментували скандал з російськомовними піснями

Олена Мандзюк висловила обурення з приводу концерту Вєрки Сердюки у Києві, де звучали пісні російською мовою. Блогерка нагадала, що надворі 2025 рік, і російсько-українська війна досі триває.

Поки ми вимагаємо від блогерів говорити українською, самі переходимо на мову, вчимо дітей – на сцену виходить "я іду такая вся в Дольче Габбана". І всі мовчать або ще й пишаються, що слухають це лайно! Це не про музику! Це про те, що війна для когось – реальність, а для когось – фон для ностальгії за совком!,

– підкреслила Мандзюк.

Блогерка не розуміє, чому українці продовжують відвідувати такі концерти й толерувати російське.

Олена Мандзюк про концерт Вєрки Сердючки / Скриншот з Threads

Мандзюк додала, що "неможливо бути обличчям української сцени й звучати як ворог". Вона зазначила, що російська мова у публічному просторі – це легітимізація культури країни, яка намагається нас знищити.

Олена Мандзюк про скандал з Андрієм Данилком / Скриншот з Threads

Також Олена Мандзюк опублікувала великий допис в інстаграмі, де виступала проти толерування російського в українському просторі. Блогерка нагадала, як Росія роками забороняла українську мову.

Мені все одно, хто буде співати на своїх концертах російською мовою: Сердючка це, Лобода чи Ані Лорак, якщо вони співають на Московії, а не у вуха українців і моїх дітей! Бо мова ворога не повинна толеруватись в медійному, культурному, інформаційному просторі українців!,

– зауважила блогерка.

Реакція на концерт Вєрки Сердючки у Києві